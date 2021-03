Primarul Timişoarei, Dominic Fritz, a declarat, sâmbătă, după ce Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Timiş a hotărât intrarea Timişoarei în carantină, că în România este nevoie de o nouă dezbatere naţională despre gestionarea pandemiei, deoarece, în prezent, problema cea mai mare este că “nimeni nu mai vorbeşte despre aceasta, la vârful statului român”, relatează Agerpres .

Timișoara a intrat în carantină. Măsura trebuie să fie ”un semnal de alarmă pentru toți”, a spus Dominic Fritz

“Problema cea mai mare este că nimeni nu mai vorbeşte despre pandemie la vârful statului român. Distanţa între ce este în stradă, între discursul politic şi ce se întâmplă în spitale nu a fost niciodată mai mare. Din păcate, am văzut multe vieţi pierdute din cauza unor jocuri politice de moment.

Nu vreau să se întâmple acelaşi lucru în mandatul meu de primar al Timişoarei. Avem nevoie de o nouă dezbatere naţională despre gestionarea acestei pandemii. Necesitatea carantinării Timişoarei trebuie să fie un semnal de alarmă pentru toţi”, a declarat Dominic Fritz.

Dominic Fritz a afirmat că a luat hotărârea ”cu inima grea”

Edilul timișorean a afirmat că a votat pentru carantinarea municipiului “cu inima grea”.

“Cu o inimă grea, am tras astăzi frâna de urgenţă. După ce am vazut cifrele, proiecţiile, rapoartele am votat pentru măsuri mai restrictive, adică pentru carantinarea zonei metropolitane, inclusiv Timişoara (şi patru comune periurbane, cu rata de infectare ridicată, n.r.), începând cu noaptea de duminică spre luni. (…).

Nu sunt genul de politician care se ascunde în spatele unor comisii şi comitete. Sunt acel gen care-şi asumă hotărârile şi urmările lor, cu orice risc politic”, a mai declarat Dominic Fritz.

Dominic Fritz a subliniat că Timişoara este municipiul cu cea mai mare rată de infectare din România, iar fără măsuri mai restrictive, mor și vor muri oameni.

Dominic Fritz este preocupat și de răspândirea noii tulpini coronavirus

“Medicii spun că noua tulpină se răspândeşte foarte repede şi simptomele sunt mai severe, că spitalele sunt pline, că sunt din ce în ce mai mulţi bolnavi care au nevoie de oxigen de înaltă concentraţie. Situaţia este cea mai gravă de când a început pandemia. Dacă nu intervenim acum, vom avea, din nou, un Paşte departe de unii de alţii.

Ştiu că este multă furie şi neîncredere, că este un adevărat iad pentru copiii şcolari, pentru părinţi, pentru HORECA, pentru angajaţii din afara zonei metropolitane care trebuie să ajungă la lucru şi pentru antreprenori. Pentru toţi cei care vrem să ne bucurăm de primăvară şi de oamenii dragi.

Dar după zile şi multe ore de studiat variante, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a ajuns la concluzia că doar aşa putem evita intrarea într-un scenariu pandemic cu consecinţe economice şi sociale şi mai rele”, a detaliat primarul Dominic Fritz.

Primarul Timişoarei a atras atenţia că nerespectarea măsurilor care intră în vigoare pe perioada carantinei îi va afecta pe toţi. Într-un fel sau altul… Fie printr-o carantină de şi mai lungă durată, fie prin pierderea de vieţi omeneşti.