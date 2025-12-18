Dominic Fritz depune jurământul pentru cetățenia română. Liderul USR s-a încurcat la recitarea Imnului

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, liderul USR, va depune joi jurământul de credință față de România, marcând astfel finalizarea procesului de dobândire a cetățeniei române, la peste o lună după ce a trecut cu succes interviul necesar obținerii acesteia.

Joi, 24 de persoane, printre care și primarul Timișoarei Dominic Fritz, sunt programate să depună jurământul de credință față de România, începând cu ora 14.00, la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie. Conform legii, cetățenia română se acordă efectiv în momentul depunerii jurământului.

"România, gata, sunt unul de-ai tăi! Am trecut de proba de interviu şi am primit aviz pozitiv pentru obţinerea cetăţeniei române. Mulţumesc, România, că m-ai primit în casa ta acum 22 ani! M-ai făcut adult, m-ai făcut european, m-ai făcut mai tenace, mai călduros, mai inventiv. Iar acum m-ai făcut român cu acte în regulă", anunța luna trecută liderul USR.

Textul jurământului prevede devotamentul față de patrie și popor, respectarea Constituției și a legilor României. După ceremonia oficială, Comisia pentru cetățenie eliberează certificatul de cetățenie română, semnat de președintele Autorității și prevăzut cu elemente de siguranță și fotografia titularului.

Edilul Timișoarei a anunțat că urmează să depună jurământul de credință față de România, fără a preciza data exactă, și a postat pe rețelele sociale o fotografie din tinerețe, când era voluntar, alături de una actuală, în calitate de primar.După interviul pentru obținerea cetățeniei, Fritz a relatat întrebările primite, care au inclus identificarea capitalei, recunoașterea unor zeități dacice, prezentarea lui Basarab I și explicarea unei zicale românești, precum și recitarea Imnului național.

Invitat miercuri seară la Antena 3, Dominic Fritz a fost întrebat de prezentator să recite prima strofă din Imnul național, la care primarul Timișoarei s-a încurcat și a fost corectat de jurnalist. Acesta a declarat că a cântat de multe ori Imnul la pian, deoarece este muzician. „Dacă aș fi cântat, aș fi făcut-o fără cusur”, a declarat Dominic Fritz.

În toamna anului trecut, Dominic Fritz anunțase că se așteaptă să obțină cetățenia română până la finalul anului, însă acest lucru nu s-a concretizat. În iunie, el afirma că încă nu este român în acte și că trece de peste un an prin experiența depunerii dosarului pentru cetățenie.

Primarul Timișoarei a precizat că dosarul său stă la coadă fără claritate asupra stadiului său, iar autoritățile nu au oferit informații. În iulie, Fritz a explicat că statul nu funcționează nici măcar la Autoritatea pentru Cetățenie, motiv pentru care nu a primit încă cetățenia.