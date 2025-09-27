Domeniul în care poți ajunge rapid la un salariu de peste 12.000 de lei. Marile companii sunt mereu în căutare de candidați

Domeniul resurselor umane este unul dintre cele mai dinamice din piața muncii, iar salariile oferite în acest sector variază semnificativ în funcție de experiență, dar și de dimensiunea companiei. Conform anunțurilor disponibile pe Bestjobs, un asistent de resurse umane poate câștiga în jur de 4.500 de lei net pe lună, în timp ce salariul un specialist în HR poate varia între 8.000–12.000 de lei.

În companiile mari, un manager HR poate încasa 15.000 de lei lunar. Angajatorii pun preț pe candidații care au atât cunoștințe tehnice, cât și abilități sociale bine dezvoltate. Printre cerințele cele mai frecvente se numără cunoașterea legislației muncii, experiența în recrutare, evaluarea performanței angajaților și gestionarea salariilor.

De asemenea, sunt foarte apreciate abilitățile de comunicare, organizare și capacitatea de a lucra sub presiune, având în vedere că rolul în HR presupune colaborarea permanentă cu toate departamentele companiei.

Digitalizarea proceselor HR a crescut nevoia de competențe IT și de experiență cu platforme de gestionare a resurselor umane, precum SAP HR sau Workday. De asemenea, cunoașterea limbii engleze sau a altor limbi străine reprezintă un avantaj important, mai ales în companiile cu echipe prezente în mai multe țări.

În acest sector, pozițiile entry-level reprezintă un punct de plecare bun pentru acumularea de experiență și dezvoltarea profesională. Totuși, pentru a avansa și a obține salarii mai mari, este necesar ca angajații să dobândească experiență în domenii precum recrutarea, formarea profesională sau managementul performanței.

În plus, angajatorii apreciază candidații proactivi, care vin cu propuneri pentru optimizarea proceselor interne și pentru creșterea satisfacției angajaților.

Spre deosebire de București, un specialist în HR din Cluj câștigă în jur de 7.000 de lei. În județul Brașov, un manager în resurse umane câștigă între 5.000 și 6.500 de lei pe lună. În Timișoara, un o persoană angajată pe același post poate ajunge la un salariu de 6.700 de lei.