Doliu uriaș în România: Miliardarul a murit în chinuri. „Îngerul” copiilor nevoiași a lăsat un gol imens în sufletul tuturor FOTO

Originar din Turcia, milionarul s-a mutat în municipiul Iași în anul 1996 și a derulat afaceri aici timp de 25 de ani. A fost considerat unul dintre cei mai onești afaceriști din comunitatea turcă ieșeană. În anii 1990, s-a lansat în producția și comerțul de mase plastice, ulterior activând în afacerile cu perdele și achiziționând mai multe centre comerciale.

Unul dintre cei mai apreciați milionari din România a murit

Este vorba despre omul de afaceri Mehmet Seckin, descris de cei care l-au cunoscut drept un om cu suflet foarte bun. În urma mai multor complicații de sănătate, însă, acesta și-a pierdut viața pe patul unui spital din țara sa natală.

„Mehmet a fost un om sufletist, un om cu inimă mare, care a ajutat mulți oameni. Din păcate, nu am putut participa la înmormântarea soțului meu din motive medicale. Port în suflet o mare durere, încă sunt bulversată”, a spus Mihaela Seckin, soția milionarului turc.

Mehmet Seckin a dăruit foștilor angajați un magazin

Omul de afaceri este cunoscut pentru acțiunile sale de caritate. Deși a preferat să fie discret, potrivit apropiaților săi, a sărit în ajutorul multor oameni, care nu l-au uitat niciodată. Este și cazul unor foști angajați, cărora milionarul le-a dăruit un magazin.

„Eu și colegul meu Stoian Daniel am fost angajații lui Mehmet Seckin. Am suferit foarte mult când am auzit vestea decesului său. Mehmet ne-a fost ca un tată, am lucrat la el timp de 4 ani, iar colegul meu timp de 15 ani. Când a renunțat la afacerea cu mase plastice, ne-a oferit în dar fostul său magazin cu tot cu clientela deja formată și întreg stocul de marfă. Mehmet a plătit cheltuielile necesare către administrația centrului comercial unde se află magazinul nostru, pentru ca noi să putem continua activitatea. Cu o seară înainte de moartea sa, l-am visat. Am simțit că va muri. A fost un om cu suflet bun, care ne-a ajutat mult. Nu îl vom uita niciodată”, a mărturisit Nicoleta Hultoană, una dintre fostele angajate ale afaceristului.

Era „îngerul” copiilor: A ajutat o mulțime de familii

„Am fost prieten cu Mehmet Seckin de când a venit în Iași, în anul 1996. Inițial, el a locuit timp de 2-3 ani în Galați, înainte de a veni în Iași. Prima lui afacere a fost un mic business angro din zona Sărărie, unde la vremea respectivă se aflau mai multe depozite angro. Ulterior și-a deschis o mică fabrică de mase plastice. A fost unul dintre cei mai vechi oameni de afaceri de origine turcă din Iași. Iașul a fost casa lui de suflet, s-a atașat foarte mult de orașul nostru. Aici și-a dorit să își trăiască viața. Nu l-am auzit niciodată să spună că și-ar dori să se întoarcă definitiv în Turcia. În ultimii ani s-a axat doar pe afacerile cu perdele.

Spre deosebire de alți oameni de afaceri care au venit din Turcia pentru a investi, el s-a menținut constant pe un trend ascendent. Cred că l-au ajutat și studiile sale în administrarea afacerilor. Mehmet a fost economist și era masterand în macroeconomie, din acest motiv a știut să gestioneze bine afacerea. A fost implicat și în activități culturale și în acte filantropice. Era președintele Asociației Culturale Dimitrie Cantemir din Iași, care se ocupa de promovarea culturii turce. Vă pot spune că Mehmet a ajutat mulți oameni. A făcut acte de caritate pentru copii și familii sărace. Totuși, prefera să fie discret în privința actelor sale de caritate”, a declarat unul dintre apropiații milionarului Mehmet Seckin, Bogdan Dragoș Dorojan, potrivit realitatea.net.