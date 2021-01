Doliu mare în familia Rothschild. Baronul Benjamin de Rothschild era președintele Consiliului de administrație al Edmond de Rothschild Holding SA. E vorba de organismul care supraveghează Grupul Edmond de Rothschild.

Doliu mare în familia Rothschild

Tristul anunț a fost făcut abia astăzi de familia influentului om de afaceri. „Ariane de Rothschild și fiicele ei sunt extrem de triste să anunțe moartea soțului și a tatălui lor, Benjamin de Rothschild”.

Conform familiei. baronul Benjamin de Rothschild s-a stins din cauza unui atac de cord. Tragicul sfârșit a survenit în casa familiei din Pregny (Elveția) în după-amiaza zilei de 15 ianuarie 2021

Cine a fost Benjamin de Rothschild?

E doliu mare în faimoasa familie Rothschild, după moartea neașteptată a omului de afaceri. Benjamin de Rothschild, născut la 30 iulie 1963, avea numai 57 de ani. Valoarea activelor administrate de grupul pe care îl conducea se ridică la 173 miliarde de franci elvețieni. Benjamin de Rothschild s-a aflat în fruntea grupului din 1997. A ocupat această poziție după moartea tatălui său, Edmond de Rothschild, soț al baronesei Nadine de Rothschild, care a devenit cunoscut pentru lupta sa în apărarea bunelor maniere și a bunelor maniere. Grupul franco-elvețian Edmond de Rothschild.cu sediul la Geneva, e specializat în activități bancare private și de gestionare a activelor și nu are nicio legătură cu banca de investiții franco-britanică Rothschild and Co.

Înmormântarea lui Benjamin de Rothschild va avea loc în următoarele zile, în cea mai strictă intimitate, a declarat familia sa.

Familia Rotschlid

Conform Wikipedia, familia Rothschild este o familie evreiască bogată, originară din Frankfurt, care a devenit foarte importantă de pe timpul lui cu Mayer Amschel Rothschild (1744–1812) SAcesta a reușit să pună bazele unei afaceri de anvergură internațională prin cei cinci fii ai săi, care au desfășurat afaceri bancare la Londra, Paris, Frankfurt, Viena și Napoli.

Familia a obținut ranguri nobiliare în Sfântul Imperiu Roman și în Regatul Unit. Familia Rothschild a fost frecvent ținta unor teorii ale conspirației, dintre care multe au origini antisemite, scrie Le Figaro.