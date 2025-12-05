Doliu la Hollywood. A murit legendarul actor din Mortal Kombat și starul din „The Man in the High Castle”. Cary-Hiroyuki Tagawa, avea 75 de ani

Lumea cinematografiei și a jocurilor video este în doliu după anunțul dispariției lui Cary-Hiroyuki Tagawa. Prolificul actor, a cărui prezență scenică intensă și voce inconfundabilă l-au transformat într-unul dintre cei mai recunoscuți "răufăcători" de la Hollywood, a murit joi, la vârsta de 75 de ani.

Familia actorului a confirmat pentru publicația Deadline că Tagawa s-a stins din viață la reședința sa din Santa Barbara, înconjurat de copiii săi, în urma complicațiilor survenite după un accident vascular cerebral suferit în cursul dimineții.

Deși a avut o carieră ce s-a întins pe parcursul a patru decenii, Tagawa va rămâne pentru totdeauna în memoria colectivă drept Shang Tsung, vrăjitorul malefic din franciza de film Mortal Kombat. El a debutat în acest rol în adaptarea cinematografică din 1995, un film care a depășit așteptările încasând peste 100 de milioane de dolari.

Impactul interpretării sale a fost atât de puternic încât a revenit asupra personajului de nenumărate ori, inclusiv în serialul Mortal Kombat: Legacy și, mai recent, împrumutându-și vocea și chipul pentru jocurile video Mortal Kombat 11 (2019) și Mortal Kombat: Onslaught (2023).

Într-un interviu, Tagawa i-a acordat toate meritele regizorului Paul W.S. Anderson pentru succesul filmului, remarcând utilizarea muzicii techno: „A fost primul din istoria artelor marțiale care a aplicat o astfel de muzică... Nu puteai să stai locului când o auzeai. Și s-a potrivit perfect cu acțiunea”.

Dincolo de universul jocurilor video, unde l-a interpretat și pe Heihachi Mishima în Tekken, Tagawa a fost un actor dramatic desăvârșit. Cariera sa a explodat în 1987, odată cu rolul din capodopera lui Bernardo Bertolucci, The Last Emperor (Ultimul Împărat), film câștigător al premiului Oscar pentru "Cel mai bun film".

Unul dintre ultimele sale roluri majore, și poate cel mai complex, a fost cel al ministrului comerțului Nobusuke Tagomi în serialul Amazon “The Man in the High Castle” (2015). Personajul, prins între lumi și ideologii într-o Americă distopică divizată între naziști și japonezi, a rezonat profund cu experiența personală a actorului.

„M-am identificat atât de mult cu acest personaj și cu experiența vieții mele – fiind născut în Tokyo și venind în America imediat după război”, declara actorul. „Am înțeles și am crescut cu moștenirea războiului. Așa că, a fi diferit... este la fel ca în cazul personajului meu, Tagomi, care pare să fie singurul care aleargă vorbind despre pace.”

Născut în Tokyo și mutat în Statele Unite la vârsta de cinci ani, Tagawa a avut o viață marcată de disciplina artelor marțiale. A început cu Kendo și Karate, dezvoltând ulterior propriul sistem numit „Chun-Shin”, descris ca un studiu al energiei fără conceptul de luptă fizică.

Această pregătire i-a facilitat roluri în producții majore precum Pearl Harbor, Memoirs of a Geisha, Planet of the Apes și License to Kill. De-a lungul carierei sale impresionante, care cuprinde peste 150 de proiecte, a lucrat cu regizori de calibru precum Tim Burton, Michael Bay și John Carpenter.

Cary-Hiroyuki Tagawa a locuit în ultimii ani pe insula Kauai din Hawaii. El lasă în urmă trei copii – Calen, Brynne și Cana – și doi nepoți, River și Thea Clayton, scrie Deadline.