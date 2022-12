Doliu în televiziune. A murit Barbara Walters, una dintre cele mai renumite jurnaliste ale lumii

Barbara Walters a fost prima femeie prezentatoare de știri din SUA, cu o carieră de peste 60 de ani în televiziune. A debutat la emisiunea The Today Show de la NBC, ca redactor, iar ulterior a devenit celebră în toată lumea prin interviurile sale de la ABC. Barbara Walters avea 93 de ani și s-a stins din viață la reședința ei din New York, înconjurată de familie, potrivit The Guardian.

Respectată în toată lumea

A fost singura jurnalistă care a intervievat lideri politici ai lumii, membri ai familiei regale, dat și astiști renumiți. A stat față în față cu Fidel Castro, Margaret Thatcher, Muammar Gaddafi, Saddam Hussein și toți președinții și primele doamne ale SUA de la Richard și Pat Nixon încoace. Barbara Walters a obținut 12 premii Emmy și a fost prima prezentatoare de televiziune care a avut un salariu de un milion de dolari.

Era naturală în faţa camerei, mai ales când punea întrebări mai dificile. „Întotdeauna am crezut că voi fi o scriitoare pentru televiziune. Nu m-am gândit niciodată că voi fi în fața unei camere de filmat. Nu mi-e frică când fac un interviu, nu mă tem”, declara Walters pentru Associated Press în 2008.

Deschizătoare de drumuri

Barbara Walters a fost cea care a deschis practic drumul femeilor în presa americană. „Fără Barbara Walters n-aş fi existat eu şi nicio altă femeie pe care o vedeţi la ştirile de seară, de dimineaţă şi de zi cu zi. Ea a fost într-adevăr o deschizătoare de drumuri. Am făcut prima mea audiţie la televizor cu ea în minte tot timpul”, a scris celebra Oprah Winfrey pe Facebook.

„Barbara Walters a murit în această seară, la locuinţa ei din New York. O legendă şi o deschizătoare de drumuri care a avut un impact uriaş asupra jurnalismului şi asupra culturii noastre. La nivel personal, sunt plină de recunoştinţă pentru rolul important pe care Barbara l-a jucat în viaţa mea, inclusiv în calitate de naşă iubită a fiicei mele. Ea a fost acolo pentru mine în momentele importante şi în cele private.Te iubesc Barbara!”, a scris și Arianna Huffington, cofondatoarea publicației The Huffington Post, potrivit news.ro.

