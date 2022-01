Doliu în presa românească. S-a stins un jurnalist de prestigiu. Iliescu l-a făcut celebru

Jurnalistul fusese confirmat cu coronavirus în urmă cu ceva timp. Starea sa de sănătate s-a înrăutățit treptat, iar de câteva săptămâni era internat în spital. Tratamentele nu au dat rezultate, iar duminică, 30 ianuarie, Paul Pârvu a decedat. Astăzi ar fi împlinit vârsta de 61 de ani.

Paul Pârvu a devenit cunoscut în toată România după ce, cu ani în urmă, Ion Iliescu, pe atunci președinte țării, i s-a adresat cu expresia „Măi, animalule!”

„De ce strigi, bă, ca animalu’?”, i-a spus Iliescu, pe 15 august 1992, de Ziua Marinei. Cristian Pațurcă i-a compus și o melodie intitulată „Măi, animalule”.

Paul Pârvu era, pe atunci, ziarist la Telegraf, și intenționa să-i adreseze lui Ion Iliescu mai multe întrebări. Nici acum nu se știe ce l-a înfuriat atât de tare pe fostul șef al statului. Jurnalistul și-a început cariera în marea presă la cotidianul Telegraf, alături de Radu Mazăre și Nicușor Constantinescu.

Iată cum a povestit el, în anul 2011, pentru site-ul Ziua de Constanța, momentul incidentului cu Ion Iliescu!

„Am cautat-o cu lumanarea, pentru ca pentru noi, fie ca ne numeam Mazare, Parvu, Bacanu sau oricine altcineva din presa romaneasca, Iliescu era ceea ce zbieram noi in Piata Universitatii – „Iliescu pentru noi, este Ceausescu doi”. Pentru mine, el a ramas asa, pentru fostii mei colegi, nu.

Intamplarea in sine nu a fost deci chiar o intamplare, nu l-am provocat pe presedinte, desi mi s-a tot sugerat in cele trei ore cat l-am asteptat in fata Prefecturii pe 15 august 1992. Pur si simplu nu am putut sa ma abtin sa nu-i arat cat de mult apreciam faptul ca ne fereste de o prea brusca trecere in normalitate. Nu ma asteptam ca sa fie atat de impresionat de insistenta mea, incat sa ma trezesc cu el de gat, pana in momentul in care a constatat ca din buzunar tocmai imi cadea o legitimatie mare, galbena pe care scria presa”.

Paul Pârvu a fost mereu un ziarist incomod

Paul Pârvu nu și-a început meseria de ziarist la Telegraf, cu Radu Mazăre. Deşi este absolvent al Facultăţii de drept, Paul Pârvu nu a profesat niciodată. L-a atras în schimb marea şi şi-a permis ca pentru o scurtă perioadă să fie şi „patron de presă” . În zilele Revoluţiei, mai exact pe 27 decembrie 1989, vedea lumina tiparului săptămânalul „Înainte” care, după numai trei numere, a intrat în legendă din lipsă de fonduri. A urmat apoi angajarea la ”Contrast”, din martie 1990.

Paul Pârvu nu este numai omul care l-a scos din pepeni pe preşedintele Iliescu, ci pe mulți alți politicieni locali sau centrali.

Mai mulți bolnavi la ATI decât în Occident

Secțiile de Terapie Intensivă din România sunt mult mai aglomerate decât în străinătate, a transmis ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, oferind drept exemplu Portugalia. Totul este pus pe seama ratei mai scăzute de vaccinare din țara noastră.

„Acum e o altă tulpină virală (Omicron), care are o altă caracteristică (față de Delta) – se transmite mult mai ușor, inclusiv la peroanele vaccinate. Sunt țări, precum Portugalia, unde avem 91% populație vaccinată și au mai multe cazuri decât noi la o populație la jumătate.

Trebuie să remarcăm că la noi procentul de internări în spital și de oameni la ATI e semnificativ mai mare decât la ei. Asta justifică vaccinarea. Cam de 8 ori mai frecvent apar cazurile grave și decese la persoanele nevaccinate în comparație cu cele vaccinate. Evident, măcar cei vârstnici și vulnerabili ar trebui să ia în considerare acest aspect”, a declarat ministrul Alexandru Rafila, duminică seară.

Mai puține decese

Cu toate acestea, decesele COVID-19 nu sunt la fel de numeroase în valul Omicron față de cele anterioare.

„Sunt de zece ori mai puține decese. Vedeți că suntem la o medie de 50 – 60, atunci treceam de 500 de decese în vârful valului pandemic, la 18.000 de cazuri. Acum suntem la 30.000 de cazuri, dar proporția de decese e mult mai mică”, a precizat Alexandru Rafila.

Șeful Ministerului Sănătății a transmis, însă, că în contextul simptomelor grave prezentate de pacienții COVID-19, urmează să fie efectuate noi secvențieri în cazul bolnavilor de la ATI. Mulți dintre pacienți ar putea să fie infectați cu Delta, nu cu Omicron.