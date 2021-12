Doliu în lumea muzicii! Legenda ne-a părăsit chiar înainte de sărbători!

Legenda muzicii country a decedat după 50 de ani de cântari la Grand Ole Opry. Chiar cel mai faimos show radiofonic a anunțat tragica veste.

Stonewall Jackson bucura publicul încă din 1956, fiind unul dintre cei mai buni chitariști și soliști din lume.

Potrivit WSMV-TV, regretatul Porter Wagoner îl prezenta pe Stonewall în emisiunea sa spunând că a venit la Opry „cu o inimă plină de dragoste și un sac plin de cântece”. Marele artist suferea de demența vasculară.

A ajuns în topul Billboard country

Artistul a fost premiat pentru reușitele sale în lumea muzicală și a ajuns cu peste 44 de hituri în topul Billboard country.

„Waterloo” a fost una dintre cele mai îndrăgite piese care a ajuns în topurile country și pop în 1959. Acesta a scos hituri peste hituri, majoritatea în anii 1960, au inclus „Don’t Be Angry”, „B.J. the D.J.”, „Why I’m Walkin’”, „A Wound Time Can’t Erase” și „I Washed My Hands în Muddy Water”. Legendarul artist a compus un remake ce a făcut istorie în lumea muzicii, a schimbat total piesa „Me and You and a Dog Named Boo” a lui Lobo în anul 1971.

Stonewall a vrut să își facă dreptate în 2008, la vârsta de 75 de ani, după ce oficialii Opry i-au redus aparițiile începând din 1998. Responsabilii au plătit scump, oferind peste 10 milioane de dolari în daune compensatorii și 10 milioane de dolari în daune punitive. A fost unul dintre cele mai controversate procese federale de discriminare, artistul fiind considerat prea bătrân pentru industria muzicală.

Regretatul solist s-a născut estul Carolinei de Nord și a copilărit la o fermă din sudul Georgiei, SUA. Omul care l-a încurajat pe toate planurile a fost chiar legenda country Ernest Tubb. Acesta l-a ajutat să cânte în programul de deschidere și i-a format un stil vestimentar aparte. Stonewall a primit premiul Ernest Tubb Memorial Award în 1997 pentru contribuția sa la muzica country, potrivit site-ului Grand Ole Opry. În 1991, și-a publicat în privat autobiografia, „From the Bottom Up”, potrivit Capital.