Doliu în familia lui Daniel Onoriu de Revelion. „A murit mai devreme.” Nimeni nu își explică cum s-a întâmplat

Problemele se țin scai de Daniel Onoriu și în 2023. După un scandal uriaș cu fosta parteneră, el a aflat că un membru important al familiei lui a murit la vârsta de 23 de ani. Este vorba despre fiul unui văr de-al său, pilot de curse la rândul său, care s-a stins din viață la numai 23 de ani.

Daniel Onoriu a declarat că nu înțelege cum s-a întâmplat această tragedie și că familia lui trece prin clipe cumplite.

„Fiul vărului meu EDU STAN (cel mai bun pilot de curse din România) a murit mai devreme! Avea doar 23 de ani și era un copil atât de frumos și cuminte! Nu știu care a fost cauza decesului, dar din păcate s-a stins! Dumnezeu să te odihnească în pace, copile! Sunt atât de trist și supărat că s-a întâmplat așa ceva și nu-mi vine să cred că părinții lui și toată familia noastră trece prin așa ceva”, a scris Daniel Onoriu pe pagina sa de Facebook.



Daniel Onoriu a fost eliberat din închisoare

În data de 14 Decembrie, Daniel Onoriu a scăpat de arestul preventiv și a primit doar arestul la domiciliu. Problemele ar fi pornit după ce acesta a încălcat ordinul de restricție pe care soția lui, Isabela, l-a cerut împotriva lui. „ În sfârșit, o veste bună. Merg acasă la familia mea.”, a transmis pilotul de curse pe rețelele de socializare.

„Am stat ultimele 20 de zile la Arestul Central, iar primele 15 zile am fost la Secția 9. La Secția 9 am fost arestat cu un prieten din copilărie, am avut condiții ok cât de cât acolo. Familia m-a căutat, mi-au făcut pachet, tot ce mi-au trebuit, i-am văzut pe mama, tata. Ieri seară mi-am văzut copiii, Costi și Andreuța, a venit mama, un verișor de-al meu..(..)

Eu nu sunt un băiat care să stea în arest, eu am stat 55 de zile în comă și 4 luni la Terapie Intensivă și au fost condiții foarte grele. Să știi că polițiștii s-au comportat frumos cu mine, cu respect.(..)

Le-am zis judecătorilor ieri că eu m-am dus la nevasta mea din iubire, nu de altceva, și m-am dus cu mama mea. Am spus că anul trecut am stat în comă de sărbători și copiii mei nu m-au avut și mă lăsați să stau și acum de sărbători la fel, la pușcărie..”, a declara Daniel Onoriu.