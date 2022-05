Dolarul american este în pericol. Primele transporturi de cărbune din Rusia au fost plătite în yuani

Cu toate acestea, expertul financiar Albert Song consideră că aceasta nu va afecta statutul dolarului american ca principală monedă de rezervă la nivel mondial. Fenwei Energy Information Service Co., principalul furnizor de informații și servicii din China pentru industriile cărbunelui a dezvăluit că mai multe companii chineze au achiziționat cărbune rusesc în moneda chineză în martie, iar prima livrare ar urma să fie efectuată în aprilie. Acesta este primul transport de mărfuri rusești plătite în yuani care ajunge în China, după ce Rusia a fost sancționată de țările occidentale.

Plata făcută în yuani

Fenwei nu a precizat la ce dată era de așteptat să sosească transportul. Pe lângă cărbune, cumpărătorii chinezi au folosit și yuanul pentru a cumpăra țiței rusesc. Primul țiței ESPO (Siberia de Est Oceanul Pacific) va fi livrat în mai, potrivit unui comentariu publicat la începutul lunii aprilie, un mijloc de media online chinez despre investiții.

Citând achizițiile de la Fenwei, articolul spunea că plățile în dolari SUA vor deveni mai puțin populare. „Rusia a anunțat că va accepta doar plăți în ruble pentru petrol și gaze naturale rusești, ceea ce a transformat Statele Unite și țările europene de la cei care impun sancțiuni la cei care sunt supuși sancțiunilor”, se spune în comentariu. „Yuanul chinez a profitat de oportunitate și a început să-și dezvăluie potențialul în plățile comerciale globale. Acum că cărbunele și petrolul plătite în yuani vor ajunge în China, comunitatea internațională va reveni la succesul nostru”.

Dolarul nu va fi afectat

Pe 23 aprilie, Albert Song, cercetător la Tianjun, un think-tank în politică și economie, a declarat pentru The Epoch Times că recentele achiziții chineze de mărfuri rusești în yuani nu vor afecta statutul internațional al dolarului american, „pentru că acestea sunt doar bilaterale – schimburile comerciale între China și Rusia – nu tranzacțiile multilaterale care implică alte țări.”

Song are 27 de ani de experiență profesională în industria financiară a Chinei, concentrându-se pe cercetarea în politica și economia Chinei. Potrivit datelor publicate de Administrația Generală a Vămilor din China la mijlocul lunii aprilie, cantitatea de cărbune și lignit importată în China a scăzut cu 39,9% în martie și cu 24,2% față de an în primul trimestru. Cu toate acestea, importurile rusești nu doar că și-au păstrat primul loc în importurile de cărbune cocsificabil din China în martie, ci cantitatea s-a dublat de la un an la altul.

Frica privind sancțiunile

Importurile totale ale Chinei din Rusia sunt în creștere. Cel mai recent raport de la jumătatea lunii aprilie al Administrației Generale a Vămilor a arătat că, în primul trimestru al anului 2022, importurile totale din Rusia au crescut la 21,73 miliarde de dolari, o creștere de 31%, situându-se pe locul al doilea după cele 31,4% ale Indoneziei.

Atunci când a pretins influența crescândă a monedei chineze, articolul a mai dezvăluit că regimul chinez negociază în prezent cu Arabia Saudită, intenționând să folosească renminbi pentru a stabili prețul țițeiului. Song nu este de acord cu concluzia comentariului conform căreia yuanul chinezesc este o vedetă emergentă pe piața internațională.

„Cel mai important lucru este că moneda suverană a unei țări este recunoscută de multe țări. Deși Partidul Comunist Chinez susține că renminbi se află pe calea internaționalizării, ponderea plăților internaționale ale renminbi de-a lungul anilor a fost doar de 3,2%, deoarece este o monedă controlată de guvern și nu poate fi schimbată liber. Prin urmare, este o monedă cu credit slab, pentru început”, a comentat Song, potrivit Oil Price.

O nouă rundă de sancțiuni împotriva Rusiei

Pe 7 aprilie, Uniunea Europeană a anunțat a cincea rundă de sancțiuni împotriva Rusiei, inclusiv interzicerea importurilor de cărbune din Rusia. Cea mai dură sancțiune de până acum este eliminarea băncilor rusești din sistemul financiar global. După ce Visa și Mastercard au suspendat serviciile în Rusia, băncile ruse au indicat că intenționează să emită carduri folosind sistemul UnionPay din China.

Fiind cea mai mare marcă de carduri de credit din China, cardurile Unionpay sunt emise în peste 70 de țări și regiuni. Cu toate acestea, agenția de presă rusă a raportat pe 20 aprilie că UnionPay din China a refuzat să coopereze cu băncile rusești de teamă să nu fie sancționată, lăsând Rusia cu mai puține opțiuni pentru un furnizor de carduri de credit pentru afacerile sale globale.

„China UnionPay alege să nu coopereze cu băncile rusești, de teamă că ea însăși va fi implicată în sancțiuni. CCP are nevoie de sistemul de plăți interbancare New York Clearing House pentru a obține dolari. Sancțiunile împotriva Chinei o vor împiedica să câștige valute prin exporturi”, a explicat Song.