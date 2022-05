Președintele Consiliului Concurenței, despre creșterea prețurilor la carburanți: Există o instabilitate în piaţă şi nu putem să ne prefacem că nu există o criză economică

Președintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiriţoiu, spune că preturile la carburanți în România sunt mai mici decât media europeană cu 3-5%. Dacă prețurile sunt mai mici la noi faţă de alte ţări din Europa, trebuie să ne gândim la veniturile lunare pe care le au ei, iar state precum Ungaria a plafonat preţul, iar Franţa, oferă o subvenţie de la stat.

Ne uităm la datele pe care le dă Eurostat-ul. Comparăm preţurile fără taxe, deci preţurile practicate de companiile din România fără contribuţia statului, fără taxe, comparăm preţurile acestea cu media europeană. Şi în general când vedem, acum câţiva ani eram la medie şi peste medie, în momentul de faţă suntem la 3-5% sub media europeană.

Deci, din punctul acesta de vedere nu par să stea mai rău în România decât stau în restul ţărilor europene. În rest, desigur, am derulat controalele respective împreună sau am participat la controalele ANPC-ului şi ANAF-ului. ANPC are o serie de probleme punctuale în unele benzinării. Au prezentat rezultatele lor, noi ne uităm la ansamblu, la ceea ce fac companiile, dar nu ne uităm la o staţie de benzină, ci la comportamentul companiilor. Nu am acum un rezultat pe care să vi-l pot comunica… Momentan monitorizăm piaţa, strângem date, nu am aplicat o sancţiune, a declarat Bogdan Chiriţoiu.