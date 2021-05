Sir Alex Ferguson (79 de ani) rămâne unul dintre cei mai importanți antrenori din istoria fotbalului, o legendă pentru formația engleză Manchester United, pe care a pregătit-o în perioada 1986 – 2013. În ultima vreme, scoțianul a fost extrem de atent la sănătatea sa, după ce în anul 2018 a suferit o hemoragie cerebrală și a fost la un pas să-și piardă viața. Medicii au reușit să-l salveze și să-l aducă pe linia de plutire pe fostul tehnician.

Sir Alex Ferguson a fost la un pas de moarte

Ce care a devenit subiectul unui film, „Sir Alex Ferguson: Never Give In”, regizat chiar de Jason, fiul său. „Pierderea memoriei a fost cea mai mare teama a mea, pe care am avut-o după ce am suferit hemoragia din anul 2018. În realizarea acestui film, am avut ocazia să revizuiesc cele mai importante momente din viața mea, bune și rele. Avându-l pe fiul meu, Jason, ca regizor al filmului, el s-a asigurat ca va fi produs în mod cinstit”, afirma scoțianul vorbind despre proiectul fiului său.

În film se vorbește despre hemoragia suferită la data de 5 mai 2018. Atunci când Sir Alex primise din partea medicilor doar 20% șanse de supraviețuire. „M-am întrebat câte zile însorite voi mai putea să văd. Era dificil de dat un răspuns optimist”, spune Alex Ferguson, conform jurnaliștilor de la The Sun.

Scrisori emoționante pentru soția sa

Mărturiile făcute în filmul respectiv sunt cutremurătoare. „Plângeam și mă simțeam neajutorat. Era teribil să-mi fi pierdut memoria. Aș fi devenit o povară pentru familia mea.

Aflat în spital, în acea perioadă, Ferguson a redactat mai multe scrisori pentru familia sa. „Sunt mândru de tine, Cathy (n.r. – soția) și de determinarea ta, în toți anii tăi ai dat dovadă de o mare putere, dar inima mea ar trebui să se roage ca să trăiesc, să nu renunț. Mă simt slab și singur, mi-e dor de lumina ta”, scria Alex Ferguson, în momentul în care nu știa dacă va supraviețui.

O altă temă a documentarului despre Sir Alex Ferguson este legată de cariera sa și de modul în care munca s-a răsfrânt și asupra familiei.