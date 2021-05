„Acum devine atât de absurd totul din cauza Inteligenței Artificiale (AI) folosită de generația „Woke”, a spus Daltrey. Şi continuă: „Este terifiant, lumea mizerabilă pe care o vor crea pentru ei înșiși este o cale spre nicăieri ”, a adăugat el.

Cântărețul a menționat cum a avut norocul că a trăit într-o epocă în care libertatea de exprimare a fost încurajată, nu redusă la tăcere: „Mai ales când ai trăit perioadele unei vieți unde ai avut privilegiul de a te exprima liber. Adică am avut o epoca de aur. Nu există nicio îndoială despre asta”, a spus el.

Foto: Facebook

Daltrey a criticat, de asemenea, impactul negativ pe care social media l-a avut asupra lumii, spunând că a subminat adevărul

„Este tot mai greu să diseminezi adevărul. Este aproape ca acum, ar trebui să oprim totul. Întoarceți-vă la hârtie de ziar, reveniți la cuvântul din gură și începeți să citiți cărți din nou ”, a spus el.

Cu siguranţă comentariile lui Daltrey s-ar putea să dernajeze deoarece este o celebritate care se pronunță împotriva gloatei care a canibalizat cultura promovând social media.

Legendarul Roger Daltrey își amintește vremea când Marea Britanie era lider mondial înainte de a intra în UE

Şi spunea: Vreau ca Marea Britanie să rămână o națiune suverană. Nu vreau să fiu târât în ​​genul de stat federal pe care îl împinge această actuală UE. Nu sunt împotriva imigrației, ci a imigrației necontrolate. Trebuie să rezolvăm problemele de infrastructură cauzate de afluxul de oameni din ultimii 15 ani înainte de a continua așa cum suntem.

Am fost liderii mondiali. Am avut pe Harold Pinter, The Beatles, John Osborne, Mary Quant, The Stones, Queen … și The Who. Totul a fost înainte de aderarea la UE. Eram doar copii, dar umpleam stadioane în toată lumea, spunea cândva marele artist, potrivit Mirror.