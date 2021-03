Ziua de 22 decembrie 2014 a adus o veste tristă. Milioane de admiratori din mai multe generații l-au plâns pe Joe Cocker, cel care a cântat în mod unic unele dintre cele mai frumoase piese de blues. Joe Cocker cu părul vâlvoi și vocea hârșâită a făcut ravagii în 1969 la Woodstock, la festivalul „Trei zile de pace și muzică”.

Tânărul de 25 de ani a fost ovaționat. Festivalul a rămas în istorie ca o mișcare ”Flower power”, ”Pace, nu război”. Atunci, un teren de circa 1 km pătrat a fost închiriat pentru un public de circa 50.000 de spectatori. Au venit o jumătate de milion de tineri. Au fost fost 32 de recitaluri live, printre care și al tânărului Joe Cocker, un rebel. S-a târât pe scenă, a făcut gesturi de neînțeles cu degetele, iar publicul a fost în delir. Așa a fost și în viață, un rebel.

Joe Cocker, de la cântărețul rebel, la grădinar

La începutul carierei, producea rumoare pe oriunde mergea în turnee. Reușea mereu să deranjeze pe câte cineva, mai ales în rândul autorităților. Din acest motiv, a fost arestat, pentru posesie de marijuana, în Australia. Nimic nu l-a scos din minți până când i-au fost criticate mișcările de dans.

Smucite, spasmodice sau caraghioase, acestea au fost numite în fel și chip și i-au asigurat un loc fruntaș în topul celebrităților cu coregrafii bizare. În anii 60, a cântat în puburile din Sheffield, având numele de scenă Vance Arnold.

Apoi a dat lovitura cu With A Little Help Of My Friends, un cover după hitul celor de la Beatles, ajuns în scurt timp no. 1 în Marea Britanie. Cei patru britanici de la Beatles i-au trimis o telegramă pentru a-l felicita și au ajuns în timp să devină prieteni buni. O performanță la fel de mare a fost atunci când a transformat piesa lui Randy Newman ”You Can Leave Your Hat On” (1972) într-un megahit.

În varianta ei originală, melodia nu avea nici forța și nici acea dezlănțuire impetuoasă de energie pe care îl impunea mesajul general. Dar Joe Cocker i-a imprimat și putere și sexualitate și vigoare.

