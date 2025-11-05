Divorțul, o „plăcere” mai scumpă pentru moldoveni. Cât va costa revenirea la burlăcie

Republica Moldova. Moldovenii care vor dori să revină la burlăcie vor fi nevoiţi să scoată mai mulţi bani din buzunar. Guvernul de la Chişinăua majorat taxa pentru divorţ.

Proiectul de hotărâre a fost votat chiar pentru prima şedinţă a Cabinetului de miniştri condus de Alexandru Munteanu.

Autorii proiectului motivează majorarea prin necesitatea acoperirii costurilor reale ale serviciilor și modernizării infrastructurii digitale a ASP.

Hotărârea adoptată în ședința de miercuri, 5 noiembrie, prevede majorarea taxei pentru desfacerea căsătoriei de la 210 lei (10,67 euro) la 900 lei(45,73 euro).

Proiectul de hotărâre, a fost publicat pe site-ul Guvernului și prevede ajustarea tarifelor pentru o serie de servicii prestate de Agenția Servicii Publice (ASP), inclusiv cele de stare civilă.

Potrivit documentului, taxa pentru înregistrarea divorțului în baza declarației comune a soților depuse la ghișeu ar urma să fie de 900 lei, iar pentru cererile depuse online, de 810 lei. Termenul de prestare a serviciului ar rămâne de 25 de zile lucrătoare.

Costurile unui divorț variază în funcție de modalitatea prin care acesta este realizat. În Republica Moldova, există trei modalități principale de desfacere a căsătoriei:

La oficiul stării civile – simplu și rapid, dar posibil doar dacă soții doresc și au posibilitatea de a se prezenta concomitent pentru depunerea cererii.

La notar – mai rapid decât divorțul prin instanță, dar disponibil doar dacă ambii soți sunt de acord.

Prin instanța de judecată – necesar atunci când soții nu doresc sau nu pot să se prezinte concomitent la oficiul stării civile sau la notar.

Fiecare variantă are costuri diferite. Astfel, pe lângă taxa de divorţ, cei care s-au săturat de viaţa de familie, vor fi nevoiţi să suporte cheltuieli, în dependenţă de modul ales, pentru avocat, notar sau taxe judiciare.

Republica Moldova se află pe locul șase în lume după numărul de divorțuri la mia de locuitori. Potrivit unui studiu realizat de Data Pandas, pe primul loc se află Maldivele, urmat de Kazahstan, Rusia, Belgia, Belarus. Principalele cauze ale divorturilor sunt infidelitatea, violența domestică si problemele financiare.

Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, în Republica Moldova au fost înregistrate în anul trecut peste 9 500 de divorțuri, în descreștere cu 1,7% comparativ cu anul 2023. Vârsta medie a soților la divorț a fost de 41,5 ani pentru bărbați și 38,4 ani pentru femei.

Cel mai des au divorțat cuplurile cu o căsnicie mai mică de cinci ani - 25,5%, urmând cele care au rezistat între 10 și 14 ani – 23,5%. Durata medie a căsătoriei eșuate prin divorț a fost de 11,9 ani.

Potrivit aceleiași surse, în anul 2024 au fost înregistrate 14,8 mii de căsătorii, mai puține cu 6% comparativ cu anul 2023.