Faptul că îndrăgita cântăreaţă născută la Tucuman (Argentina) a ajuns la divorţ are legătură cu faptul că nu se mai simţea atrasă de Răzvan Suma, un cunoscut violoncelistul din România. Cei doi artişti au format o familie frumoasă aproape două decenii, perioadă în care au avut şi doi copii împreună.

Vestea separării a reprezentat cu siguranţă un șoc pentru fanii solistei sud-americane în vârstă de 43 de ani, mai ales că nimic nu anunța acest deznodământ. Din exterior, cei doi aveau viaţa de cuplu perfectă şi dădeau senzaţia că vor rămâne împreună până la adânci bătrâneţi. Şi totuşi, anunţul lansat de Analia Selis pe o reţea de socializare, în urmă cu doar câteva zile, a demonstrat că realitatea era diferită.

Analia Selis rămâne în România

Pentru cei care se întreabă dacă va reveni în Argentina din cauza acestui divorţ neaşteptat, Analia Selis a precizat că nu spune problema să părăsească România. Din contră! Cântăreaţa se va bucura și mai mult de țara noastră, care i-a oferit foarte multe momente și oameni de neprețuit.

În ceea ce priveşte mariajul cu Răzvan suma, sud-americana a confirmat că experienţa i-a lăsat un gust amar. În ciuda anilor care stau în spatele poveştii lor, dar şi a celor doi copii, artista a declarat că împăcarea cu soțul ei nu este o opțiune. „Nu mai sunt capabilă să simt nimic pentru Răzvan”, a povestit aceasta într-un interviu. Şi totuşi, de ce s-a ajuns aici?

Răzvan a fost infidel? „Atunci se termină totul.”

Citind printre rânduri, din declaraţiile artistei se poate înţelege că violoncelistul a călcat strâmb. De asemenea, se poate înţelege clar că el şi-a pierdut respectul pentru soţia lui. „Mă consider un om bun, cu principii, coloană vertebrală, respectuos, așa am abordat căsnicia mea tot timpul. Cred (ferm) că am procedat cu fostul meu soț într-un mod cât se poate de corect de la cap până la coadă. Oamenii au nevoie să caute tot timpul un vinovat, eu nu cred în acest aspect.

Trăim într-o viață în care oamenii procedează bine sau rău cu noi și noi avem tot timpul puterea să permitem sau nu acest lucru. Nu știu de ce se despart cuplurile, eu m-am despărțit de Răzvan pentru că el a ajuns să fie într-un fel care, după principiile mele, nu era de acceptat în viață.

Iubirea durează o veșnicie când o ai înăuntru și o hrănești cu un tratament bazat pe respect, principii, bun-simț… Atunci, ea eventual se schimbă, dar nu se termină niciodată. Dacă nu există respect, principii, bun-simț, atunci se termină totul, nu numai iubirea, totul”, a spus Analia Selis.

S-au despărţit încă de anul trecut

Ceea ce este şi mai interesant este că despărţirea lor a apărut încă de anul trecut, pe 1 decembrie, Ziua Naţională a României. Din diverse motive, cei doi vor ajunge de abia acum să divorţeze oficial.

„Ajungi să te usuci de toate sentimentele posibile, sentimentele bune sau rele, dar lucrul ăsta nu trebuie privit ca un eveniment trist, este doar o fantastică consecință a unui tratament bazat pe minciună, lipsă de respect, lipsă de umanitate, lipsă de bun-simț.

Când corpul și sufletul tău trec printr-o atrofiere sentimentală datorită lipsei de umanitate înseamnă că ești o persoană cât se poate de obiectivă”, a mai spus cântăreaţa. „Despărțirea s-a întâmplat pe 1 decembrie anul trecut. Încă nu am divorțat, urmează sigur. Anul trecut a fost determinant și undeva în luna noiembrie am realizat că ceea ce trăiam nu era pentru mine.

Eu am luat hotărârea. Au fost certuri, perioade de up and down, dar nu în fața copiilor. Cred că dacă nu o luam eu, nu se întâmpla”, a spus Analia într-o emisiune tv. Totodată, ea a refuzat să comenteze dacă Răzvan Suma și-a refăcut viața cu altcineva. În acest context, cei doi au decis să se ajute în continuare cu creșterea copiilor, care au fost foarte afectaţi de vestea despărţirii părinţilor.

foto: Analis Selis şi Răzvan Suma

sursa: viva.ro