Într-un interviu acordat ciao.ro, Oana Zăvoranu a avansat un scenariu conform căruia Pepe şi Raluca Pastramă se vor împăca în cele din urmă şi vor lăsat în urmă acest divorţ. Cea care i-a fost soţie lui Pepe înainte ca acesta să divorţeze pentru a se căsători cu Raluca Pastramă crede că la mijloc este doar o strategie de imagine.

De altfel, în momentul în care Pepe a făcut nunta cu Raluca Pastramă, Oana Zăvoranu a prezis că nu va dura mult până când ei se vor despărţi. În cele din urmă, după o căsnicie de 8 ani, cei doi au divorţat, iar principalul motiv pentru care s-a ajuns aici se pare că are legătura cu o infidelitate a Ralucăi, care l-ar fi înşelat pe Pepe cu milionar din Qatar.

„Continui nu cred în acest divorț!”

„ciao.ro: A explodat bomba în showbiz odată cu anunțarea divorțului lui Pepe de Raluca, anunț făcut chiar de el. Știu că tu ai prezis la un moment dat faptul că nu va fi de durată căsnicia. Te bucură acest aspect, faptul că Pepe are ghinion în dragoste?

Oana Zăvoranu: Despre circul fostului Pepe, cred că profită de tot ce poate pentru a părea mereu victimă. Ceea ce nu a fost niciodată, din contră! Este de o parșivitate incredibilă, manipulator și alunecos. Continui să nu cred în acest divorț!

Continui să cred că îi este foame și este surprins că divorțul lui de Fiona (n.r. – porecla dată Ralucăi Pastramă de Oana Zăvoranu ) nu prezintă interes pentru nimeni, dar ăsta e adevărul. Între ei, cei din lumea lor, nu își scot ochii. Orice e pe acolo vor acoperi și vor băga mizeria sub covor.

Cu mine, pentru că sunt și româncă, șmecheră, drăcoasă, și legile audiovizualului erau ca și inexistente atunci, a putut să facă atâta circ. Acum o să se agite în zadar… Deja plictisește lumea. Oamenii pot vedea cu această ocazie cât de sinceri sunt ăștia amândoi, care până acum trei săptămâni pozau în familia perfectă, minunată și eternă”, a spus Oana Zăvoranu în interviul pentru ciao.ro.

Oana Zăvoranu nu crede că Pepe a bătut-o pe Raluca

„ciao.ro: Ce părere ai despre ce s-a scris, că ar fi primit ordin de restricție și că ar fi bătut-o pe Raluca Pastramă? Îl crezi în stare de asta pe fostul tău soț?

Oana Zăvoranu: Lor le place prosteala asta pe care publicul o halește ușor și minciuna în care trăiesc de când s-au luat. Aia nu a fost dragoste, totul a fost forțat, acolo au fost alte chestii ca să mă distrugă pe mine. Dar eu am imunitate la amenințări sau manevre din astea. Se vor împăca pentru că vor pune batista pe țambal…

Și eu și multă lume știm chestii despre căsătoria ăstora doi, cât de mult o iubea pe Fiona și cum părinții lui practic au făcut niște înțelegeri ca între cuscri, ca să fie totul bine… Știu mult mai multe decât pot spune și ei știu toți că știu! Lumea care vrea să creadă în baliverne e liberă să fie naivă”, se mai arată în interviu.

Oana Zăvoranu nu-l va ierta niciodată pe Pepe

Întrebată dacă ar putea face pace cu Pepe după o relaţie de aproape 7 ani şi o căsnicie de doi, care s-a terminat în 2011, Oana Zăvoranu a declarat că niciodată nu se va întâmpla asta. Amintim că divorţul celor doi a fost unul cu atacuri dure de o parte şi de cealaltă, iar la acea vreme presa tabloidă a speculat la maximum războiul dintre cei doi.

„În viața mea și singură pe o insulă dacă aș fi nu mi-ar mai trebui asta. La câtă mizerie, minciună și ordinărie a adus în viața mea. Nu există nimic de discutat pe tema vreunei împăcări… Zero!

Dacă într-adevăr l-a înșelat asta, bine i-a făcut! Eu am mai multe info și despre el și despre ea. Nu mă interesează situația lor, dar de dat cu părerea pot să îmi dau că am cu ce! El, oricum, fără mine e zero barat.

Nu știu despre ce sau cine cânta că eu nu suportam nici când eram cu el să îl aud cântând. Dar am auzit că erau cam despre mine. Posibil, păi despre cine să cânte ca să aibe și el un concert, două?”, a mai spus Oana Zăvoranu pentru ciao.ro.