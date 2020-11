Serghei Mizil a avut o reacție rapidă referitoare la despărțirea anului, cea dintre Pepe și Raluca Pastramă.

La fel ca Serghei Mizil și alte vedete au fost surprinse de pasul făcut de Pepe și Raluca, declarând că nu s-ar fi așteptat la o separare a celor doi.

Ce a spus Serghei Mizil despre divorțul care a șocat România?

„Mie nu-mi place să vorbesc despre relațiile altora, dar scandalurile astea se repetă la indigo. Nu înțeleg de ce nu mai poate nimeni să divorțeze liniștit.

Nu neapărat că mă refer la cazul lui Pepe, dar tot văd părinți în divorț care încearcă să-și facă rău prin copii, ceea ce mi se pare o super imbecilitate.

Adulții își refac viața ușor apoi după divorț, însă copiii suferă că nu pot să-și vadă ambii părinți”, a spus Serghei Mizil, în emisiunea lui Cristi Brancu.

Cum a început, de fapt, scandalul? Divorțul dintre Pepe și Raluca părea unul banal

Raluca Pastramă l-a reclamat pe artist la poliție că a bătut-o de faţă cu fiicele lor, și a cerut ordin de protecție împotriva acestuia, atât pentru ea cât și pentru fetițe.

Și Serghei Mizil a trecut printr-o astfel de experiență. „Şi eu am pățit o chestie asemănătoare din partea unei neveste. Mi-am luat copiii lângă mine. Atunci când copiii au crescut și au vrut să se întoarcă împotriva ei, am spus nu, am spus „E maică-ta, s-a terminat!” Nu câștigi nimic decât să bulversezi copilul”, a povestit Serghei Mizil, scrie România Reală.

Raluca Pastramă l-ar fi înșelat pe Pepe la munte!

Zvonurile spun că Raluca Pastramă l-ar fi înșelat pe Pepe într-un weekend când a plecat singură, doar ea și câțiva prieteni, la munte. Pepe ar fi aflat și a confruntat-o în parcarea stadionului Dinamo, dar discuția dintre ce-i doi a degenerat.

Cântărețul a declarat că Raluca „l-a scuipat și l-a înjurat”, dar că a reușit să-și păstreze calmul și i-a răspuns la „atacuri”, deși spune acesta că fosta lui soție l-ar fi și lovit în acea parcare.