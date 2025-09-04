Monden Dispută între copiii lui Alain Delon. Alain-Fabien contestă în instanță testamentul tatălui său







La un an după moartea lui Alain Delon, la 88 de ani, fiul cel mic al actorului, Alain-Fabien, a deschis un proces împotriva surorii sale, Anouchka, și a fratelui vitreg, Anthony, în încercarea de a contesta testamentul lăsat de legendarul star al cinematografiei franceze, potrivit Le Monde.

Cei trei copii recunoscuți ai lui Alain Delon sunt Anthony (60 de ani), Anouchka (34 de ani) și Alain-Fabien (31 de ani). Pe 29 august, Alain-Fabien și-a notificat sora și fratele vitreg, prin intermediul unui executor judecătoresc, că va deschide o acțiune în instanță pentru a invalida cel de-al doilea testament semnat de actor la Geneva, pe 24 noiembrie 2022, document prin care Anouchka a fost desemnată unică moștenitoare a tatălui său.

Primul testament, redactat în 2015 și care împarte averea actorului, estimată la câteva zeci de milioane de euro, în trei părți (50% pentru fiică și câte 25% pentru fiecare fiu), nu este însă contestat de cel mai mic dintre copii.

Deși Anouchka Delon figurează ca unică beneficiară a celui de-al doilea testament, și Anthony este vizat în proces, întrucât legea prevede ca acțiunea să fie îndreptată împotriva tuturor moștenitorilor și a executorilor testamentari.

Totodată, Alain-Fabien Delon solicită anularea unei donații datate 22 februarie 2023, făcută în favoarea surorii sale Anouchka, care deține 51% din acțiunile Adid (Alain Delon International Distribution), societatea ce administrează marca și drepturile de imagine asociate lui Alain Delon.

Alți doi posibili moștenitori ar putea intra în succesiunea lui Alain Delon: Charles și Blanche Boulogne, copiii lui Ari Boulogne, care a susținut mereu că este fiul actorului.

Dosarul este analizat de Curtea de Apel din Poitiers, care urmează să se pronunțe pe 25 septembrie. Anthony, Anouchka și Alain-Fabien Delon contestă recunoașterea paternității, ce ar putea schimba radical împărțirea averii tatălui lor. Instanța poate decide fie că nu are competență în acest caz, fie că poate solicita probe ADN de la copiii lui Delon, cu acordul acestora