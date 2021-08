Disperare la Kabul. Noi imagini cu tânărul afgan care s-a filmat pe trenul de aterizare a unui avion. VIDEO

Unul dintre afganii care au reușit să urce pe trenul de aterizare al unui avion militar, ce transporta refugiați, s-a filmat în timpul decolării. Imaginile au fost postate pe rețelele de socializare, dar nu se știe dacă este vorba despre unul dintre cei care au căzut din avion, luni după amiaza, și s-a zdrobit de sol.

Noile imagini au fost filmate de unul dintre afganii care au urcat pe trenul de aterizare al unui avion militar C-17 Globemaster. Acesta se pregătea să decoleze de pe aeroportul din Kabul, iar clipul redă tocmai aceste momente.

În afară de cel care a filmat, mai sunt cel puțin alți cinci afgani agățați de fuselajul avionului care rulează pe pistă. La un moment dat, aceștia fac semne cu mâna sutelor de compatrioți care s-au strâns de-a lungul pistei, sperând că vor reuși să plece din țara ocupată de talibani.

Disperarea celor care s-au agățat de trenul de aterizare trebuie să fi fost foarte mare, dat fiind că au ignorat pericolul. Avionul de tip cargo zboară la o înălțime de 8.500 de metri și atinge o viteză de croazieră de 830 de kilometri pe oră.

