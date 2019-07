România a devenit „visul american” pentru refugiați: „Când am văzut metroul, am rămas cu gura căscată”

Fenomenul migraționist, în contextul războaielor de pe teritorul asiatic, a cuprins România de ani buni. Astfel, pe scena politică și în societatea românească au existat un număr semnifi cativ de opinii divergente cu privire la oamenii fugiți din calea războiului. Unii au privit cu mari rezerve cotele obligatorii impuse de la Bruxelles, alții au prezentat mare deschidere, invocând umanitatea.





În urmă cu 4 ani, Traian Băsescu se poziționa ferm împotriva acceptării de refugiați. Fostul șef de stat era de părere că România face o mare greșeală dacă va primi refugiați, în condițiile în care țara noastră nu are capacitatea de a le oferi condițiile necesare și, totodată, reprezintă un risc pentru securitate. În același an, istoricul Neagu Djuvara compara mișcările migraționiste cu invadarea Imperiului Roman. Mai mult decât atât, acesta privea cu mult pesimism fenomenul, invocând faptul că musulmanii sunt extrem de conservatori și nu pot asimila valorile, obiceiurile țării în care se stabilesc.

În ce măsură s-au concretizat temerile românilor cu privire la populația musulmană, stabilită pe teritoriul României, în ce condiții trăiesc imigranții, care sunt poveștile lor și ce presupune procesul de integrare, Evenimentul Zilei a aflat chiar de la actorii implicați direct în fenomen.

„Românii și imigranții, ca o familie”

În ciuda valului de reacții negative din urmă cu 4 ani, în opinia directorului centrului din București, Carmen Cristea, imigranții s-au integrat foarte bine în societatea românească: „Sunt foarte bine văzuți, sunt acceptați de comunitate. Sunt ca o familie. Eu sunt de 8 ani în acest centru, niciodată nu au fost conflicte sau divergențe. Românii sunt destul de indugenți. Avem persoane venite din Iran, Irak, Bangladesh și chiar Somalia. Sirienii nu stau mult pe aici, pentru că se pot descurca singuri și-și închiriază apartamente în oraș”.

Plină de entuziasm și totodată, emoționată, Carmen Cristea a rememorat două cazuri ale unor „femei-eroine”. Un caz exponențial al imigrantului care și-a depășit condiția pe teritoriul României este cel al unei mame singure: „Acum câțiva ani am avut o femeie care a aflat că este însărcinată aici, în România. Tatăl nu era cunoscut. Se descurca foarte greu, iar noi am ajutat-o cu tot ceea ce am putut. Până la urmă, mi-a cerut voie să aducă pe cineva în centru, care să aibă grijă de copil, pentru că ea își găsise un loc de muncă. I-am dat voie... Pleca foarte de dimineață din centru, în timp a pus bani de-o parte și și-a închiriat o garsonieră în București. Era o femeie singură, dar cu atât de multă putere, într-o țară în care nu cunoștea pe nimeni! Iar mie mi se face pielea de găină când îmi aduc aminte de asta... Patricia o cheamă, mi-a rămas întipărit în minte numele ei.

Așadar, iată! Când omul vrea să se integreze, reușește!”, a rememorat Carmen Cristea. O femeie din Somalia este de asemenea, un caz atipic: „Mai am și o somaleză în centru, are doi copii, tatăl e din Suedia. Ea a făcut greșeala că în România și-a declarat un nume și noi i-am dat statut de refugiat în baza acestuia. În Suedia, însă, a declarat alt nume și nu o primesc acolo din acest motiv. Ea pleacă și stă la bărbatul ei până când o prind autoritățile suedeze și o trimit înapoi. Bărbatul ei are job acolo, nu poate să renunțe. Ea se chinuie tare mult cu copiii aceia. Până la urmă, și-a găsit un loc de muncă, a ieșit din programul de integrare, dar fiind familie monoparentală, o ținem în centru”, a povestit comisarul-șef de poliție Carmen Cristea.

„Era imposibil de supraviețuit”

Rizhin Miran este un caz fericit. Locuiește împreună cu soțul– frizer la un salon din cartier, și cei trei copii în centrul din București, și-și amintește cu groază momentele trăite în țara sa de origine, Irak: „Înainte duceam o viață normală, dar când a început războiul, când a apărut Isis, brusc, nu am mai avut nimic. Nici siguranță, nici apă, nici curent electric, absolut nimic. Era imposibil de supraviețuit acolo, mai ales pentru că aveam copii. Din acest motiv am și decis să vin în România”, a dezvăluit Rizhin emoționată.

În vârstă de 29 de ani, Rizhin Miran a activat în sistemul medical în Irak. Timp de 4 ani, până la vârsta de 25 de ani a lucrat ca asistentă și este ferm hotărâtă că vrea să-și crească cei 3 copii în România, diferențele dintre cele două state fiind majore: „Sincer, înainte să ajung aici, nu știam nimic despre România, nici măcar numele. A fost pur și simplu o șansă de care am profitat. Acum sunt hotărâtă să-mi cresc aici copiii. Mă simt mult mai liberă în România, diferența este foarte mare. Este o țară mult mai sigură”.

Pentru Rizhin, normalitatea înseamnă România. Totodată, pentru ea, viitorul înseamnă România, chiar dacă mai mulți membri ai familiei sale au rămas la mii de kilometri distanță: „Mi-a fost foarte greu să plec din țara de origine, încă mă afectează acest lucru. Familia mea, părinții și fratele au rămas în Irak. Doar eu, soțul și copiii am venit aici, în România”, a dezvăluit Rizhin. Rizhin este fascinată de București. Cunoaște zonele importante, dar cel mai mult îi place să meargă la cumpărături, în piață. Ea cunoaște atât limba engleză, cât și română, despre care spune că nu este foarte grea: „Dacă mergi la școală, la cursuri de limba română, este foarte ușor să o înveți, mai ales dacă știi limba engleză și alfabetul latin. Dacă nu mergi și zici că e greu, nu o să reușești”

Le place jocul „Rațele și vânătorii”

Aga (8 ani), Ana (un an și 10 luni) și Asa (6 ani) sunt cei 3 copii ai lui Rizhin. Aga, fiul cel mare învață la o școală din apropierea centrului din București. Îi place foarte mult matematica și educația fizică. Se înțelege foarte bine cu colegii, cu care joacă frecvent fotbal și rațele și vânătorii. Mai mult, este pasionat de taekwondo. Dacă majoritatea copiilor de vârsta sa vor să devină fie polițiști, fie medici, în cazul fetelor, Aga a declarat cu sinceritate că încă nu știe ce vrea să se facă atunci când va fi om mare. Se bucură din plin de copilărie și spune că Batman este super-eroul său preferat. La adresa copiilor români, Aga are doar cuvinte frumoase: „Sunt foarte buni cu mine, învățăm și ne jucăm împreună. Sunt foarte deschiși, asta îmi place foarte mult la ei”.

Confirmarea vizavi de relația solidă dintre imigranți și români vine și din partea Andreei, un copil în vârstă de 10 ani, implicat activ în activități educaționale, atât în cadrul școlii, cât și în cadrul centrului pentru refugiați, prin intermediul acțiunilor desfășurate de ONG-ul Salvați Copiii. „Colegi migranți am mai mulți în școală. Sunt foarte prietenoși, iar noi, românii, îi primim de fiecare dată cu brațele deschise”.

