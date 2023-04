Dinu Maxer își caută din nou jumătatea. Ce transformări a făcut pentru a atrage atenția femeilor

În acest an, Dinu Maxer împlinește vârsta de 50 de ani și, la fel ca orice altă persoană, își dă seama că bătrânețea își lasă amprenta asupra aspectului fizic. Din acest motiv, cântărețul a decis să recurgă la o serie de proceduri estetice, pe care le-a încercat din ce în ce mai des în ultima perioadă.

Astfel, în cursul zilei de miercuri 12 aprilie, el a mers la o clinică de lux din zona Dorobanți, unde a apelat la noi proceduri estetice de rejuvenare facială.

Dinu Maxer a apelat la mai multe proceduri estetice

„În urma consultației, Dinu împreună cu medicul nostru au decis să efectueze următoarele proceduri: estomparea ridurilor cu toxină botulinică, umplerea șanțurilor nazogeniene, volumizarea pomeților. Tehnicile sunt diferite față de celelalte clinici, căci se folosește doar acul fără a fi nevoie de canula pentru crearea liftingului.

Toate aceste proceduri ne-au ajutat să obținem simetria perfectă, iar rezultatele vorbesc de la sine. În cazul lui Dinu rezultatele au fost imediate, la injectare”, a declarat Georgiana Daniela Ulmeanu, manager clinică.

La finalul intervenției, Dinu Maxer a spus că se simte mult mai tânăr și are impresia că a întinerit cu zece ani. „După procedurile de rejuvenare facială cu acid hialuronic și cu toxină botulinică, tenul meu arată și se simte cu 10 ani mai tânăr! Rezultatele au fost mult peste măsura așteptărilor mele! Felicitari medicilor pentru profesionalism și pentru rezultat. Sunt foarte mulțumit!”, a spus cântărețul, potrivit click.ro.

Cântărețul a divorțat după 15 ani de căsnicie

Luna trecută Deea Maxer anunța că divorțează de cel care i-a fost soț timp de 15 ani. Ulterior, Dinu a făcut lumină și a spus că relația lor nu mai era la fel de apropiată ca la început, iar ei au discutat despre divorț încă din 2022.

„Eu am luat-o pe Deea ca prietenă de la 15 ani și așa am ținut-o până la 18 ani. Eu am trăit cu trei femei: cu adolescenta Deea, cu femeia Deea care a devenit mamă, gospodină, și după ce s-a născut Maysa am cunoscut o Deea matură, cu care nu am mai fost pe aceeași lungime de undă. La ea s-a umplut paharul! Eu am avut multe proiecte ratate!”, a spus cântărețul.