Deea Maxer, intervenție decisivă în scandalul momentului. Care e, de fapt, adevărul despre înscenarea divoțului

În urmă cu câteva zile, Deea și Dinu Maxer au anunțat că divorțează după o căsnicie de 15 ani. Cei doi erau foarte activi pe Internet și se pozau împreună cu fiecare ocazie, iar fanii, care au fost luați prin surprindere de separarea lor, i-au acuzat că și-au înscenat divorțul pentru a atrage atenția.

Deea Maxer a declarat că nu este ușor să divorțezi, mai ales atunci când ai doi copii, Andreas, în vârstă de 11 ani și Maya, de numai 3 ani, dar că nu și-au mai putut salva relația. Ea a mai spus că nu este o strategie de marketing, așa cum au crezut multe persoane, dar că va colabora cu Dinu Maxer în continuare pe plan profesional.

Fosta parteneră a lui Dinu Maxer a mai spus că divorțul este cât se poate de real, dar că nu va renunța la proiectele pe care le are cu bărbatul cu care s-a iubit 15 ani.

„Dacă am ajuns la divorț, consider că deja am dat răspunsul. Legat de viitor nu mă pot pronunța. Restul doar Dumnezeu știe. Dar cred că amândoi știm ceea ce vrem. Divorțul nostru nu-i pentru publicitate, timpul va demonstra asta. Nu fac din acest divorț marketing, dacă asta urmăream, ieșeam și făceam declarații. Dar eu nu comentez nimic despre divorț. Avem evenimente antamate, avem proiecte comune. Spectacolele le vom continua, în următoarea perioadă vom fi împreună pe scenă. Avem și un business pe partea de vânzare produse cosmetice, în cadrul unei companii în care ne-am alăturat împreună…E un brand ajuns la nivel internațional”, a declarat Deea Maxer pentru Cancan.

Deea Maxer, criticată de fani

După ce a anunțat că divorțează, internauții au criticat-o pe Deea Maxer și au declarat că aceasta l-a părăsit pe Dinu Maxer pentru că nu mai avea așa de mulți bani. Alții au spus că artista și-a luat prea multe aere și că face mofturi.

„S-a văzut că te-ai schimbat. Anturaje, publicitate mai mare, apoi doctorul. Păcat că dai o căsnicie de atâția ani… pe ce? Gândește-te mai bine. Dar ar fi păcat să dai totul pe altul”.

„Așa se întâmplă când serviciul este mai important decât familia, când dai peste afaceriști, oameni cu bani, partenerul tău cu care ai fost la bine și la greu devine plictisitor și nu te mai satisface, vrei ceva nou pentru că de ce nu, acum te crezi importantă. Păcat că îți distrugi familia făcând aceste lucruri, mofturi, figuri, aere”, au fost câteva dintre comentariile pe care Deea le-a primit din partea fanilor după anunțul divorțului.