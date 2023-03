Deea Maxer, decisă să-și ia viața de la zero după despărțirea de Din. Primul pas a fost făcut

Actele de divorț au fost deja semnate, iar acum fiecare este decis să își vadă mai departe de viață. Cei doi susțin că au rămas în relații bune chiar dacă au decis să se despartă, și asta de dragul copiilor pe care îi au.

Deea Maxer vrea să își înceapă o nouă viață

Potrivit ultimei postări făcute de Deea Maxer, viața trebuie să își urmeze cursul, dar nu oricum, ci de la zero. Vedeta este foarte activă pe rețelele sociale, iar de curând aceasta a postat un mesaj plin de subînțeles. Ea s-a arătat astfel pregătită de o nouă viață, de femeie singură și disponibilă pentru noi provocări.

„Resetare, repornire, refocalizare”, se arată în mesajul postat de Deea Maxer pe Instagram.

Deea Maxer ar fi fost cea care și-a dorit cel mai mult divorțul, iar la scurt timp după anunțul făcut de ea zilele trecute, fanii celor doi au atacat-o în online, menționând că era vizibil că aceasta s-a schimbat în ultima vreme.

„S-a văzut că te-ai schimbat. Anturaje, publicitate mai mare, apoi doctorul. Păcat că dai o căsnicie de atâția ani… pe ce? Gândește-te mai bine. Dar ar fi păcat să dai totul pe altul”.

„Așa se întâmplă când serviciul este mai important decât familia, când dai peste afaceriști, oameni cu bani, partenerul tău cu care ai fost la bine și la greu devine plictisitor și nu te mai satisface, vrei ceva nou pentru că de ce nu, acum te crezi importantă. Păcat că îți distrugi familia făcând aceste lucruri, mofturi, figuri, aere”, au fost câteva dintre comentariile pe care Deea le-a primit din partea fanilor după anunțul divorțului.

Deea Maxer, primul mesaj după ce și-a anunțat divorțul

Deea Maxer s-a arătat recunoscătoare pentru viața pe care a avut-o alături de soțul ei, Dinu, spunând că este convinsă că amândoi vor putea să rămână prieteni, de dragul copiilor.

„Vreau să confirm cele spuse de Dinu. Să îi mulțumesc pentru sinceritate și transparență. Ne-am schimbat și am ajuns să devenim din compatibili, incompatibili. Incompatibili în principii, dorințe, vise, mentalitate, planuri, putere de iubire și implicare. Am fost piloți pe rând! Eu am crescut alături de Dinu, îi sunt recunoscătoare. Sunt convinsă că avem capacitatea și maturitatea de a continua cu o prietenie prin care să ne putem crește copiii cât vom putea de frumos, după acest divorț”, a spus vedeta.