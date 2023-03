Dinu Maxer face lumină în despărțirea de soția sa Deea: „Prima dată, cuvântul divorț a fost rostit în cuplul nostru pe 15 august 2022”

Cântărețul a spus că ei nu s-au certat și au rămas în relații bune, deoarece de-a lungul timpului ei s-au iubit foarte mult. Dinu Maxer a ținut să puncteze că în relația lor a primat fidelitatea și sinceritatea și la fel a rămas până în ziua în care au depus actele de divorț.

Dinu Maxer a mai spus și că, inițial, copiii trebuiau să rămână la mamă, însă când a venit autoritatea tutelară și au văzut că locuiesc în același bloc, au spus că pot împărți copiii.

Dinu și Deea Maxer locuiesc de o lună separat

„Noi avem tutelă comună. Când a venit autoritatea tutelară la noi, ei voiau să dea copiii la mamă. Dar, când au văzut apartamentele, au zis că putem împărți copiii. Ieri, după ce am semnat actele, am fost împreună la clinică. Aseară m-a chemat la ea acasă și am mâncat împreună, toți patru. Am făcut partajul, am băgat divorțul, ea a cumpărat un apartament pe aceeași scară, în același bloc.

Am gândit totul pentru copii. Băiatul a vrut să rămână la mine, fetița a mers la mama la etajul doi. Noi stăm la cinci. Fetița nu și-a dat seama, a zis că e un joc: casa fetelor, casa băieților. Lui Andreas i-am spus, el a înțeles și a zis: e mai bine că nu vă mai certați. Avem patru săptămâni de când ne-am mutat separat. Ieri a fost doar o simplă semnătură pe un act”, a mai spus el.

Cântărețul a dorit să aducă lămuriri și referitor la o presupusă relație pe care Deea ar fi avut-o cu un medic estetician, la care ea e PR, menționând că relația dintre ei e strict una de natură profesională.

Dinu Maxer a mai adăugat că, de fapt, despărțirea a început în luna august, iar cele mai mari dispute erau legate de muzică.

Între cei doi este o diferență de 16 ani

Dinu Maxer a mărturisit că el este acum în situația de acceptare, având în vedere relația de lungă durată pe care a avut-o cu soția lui. El a recunoscut că toate lucrurile romantice din relație au dispărut demult, iar fiecare a simțit că trebuie să se despartă.

„Eu am luat-o pe Deea ca prietenă de la 15 ani și așa am ținut-o până la 18 ani. Eu am trăit cu trei femei: cu adolescenta Deea, cu femeia Deea care a devenit mamă, gospodină, și după ce s-a născut Maysa am cunoscut o Deea matură, cu care nu am mai fost pe aceeași lungime de undă. La ea s-a umplut paharul! Eu am avut multe proiecte ratate!

Ea avea frustrări față de mine. Ea, în schimb, a evoluat senzațional ca PR. Ea a simțit că mă lasă în urmă, așa cred. Iubirea noastră a început să scârțâie când a venit Maysa pe lume. Prima dată cuvântul divorț a fost rostit în cuplul nostru pe 15 august 2022. În vară, ea a zis: ce facem, divorțăm? Eu am zis că simt la fel! Mă refer și la viața initimă”, a mai spus acesta, potrivit româniatv.net.