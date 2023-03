Noi informații despre divorțul anului. Dinu Maxer, părăsit de Deea. Ce se va întâmpla cu cei doi copii ai cuplului

Totul ar fi pornit de la Deea Maxer, care s-a simțit din ce în ce mai nemulțumită de relația în care se află. Potrivit surselor, se pare că artistul nu a fost de acord cu decizia de a se separa de soția lui și, prin urmare, a avut nevoie de ajutor pentru a accepta situația din căsnicia lui.

Cu toate că a apelat la un psiholog, despărțirea de soția sa a fost inevitabilă, ea fiind hotărâtă să încheie totul.

Ce se întâmplă cu cei doi copii ai lui Dinu Maxer și Deea

Cunoscutul cuplu ar fi semnat chiar astăzi actele de divorț și au stabilit cu această ocazie și ce se va întâmpla cu cei doi copii minori pe care îi au. Se pare că băiatul va rămâne cu tatăl lui, în timp ce fata va sta cu mama. Deși Deea și-a dorit separarea de Dinu Maxer, cei doi se vor vedea destul de des, mai ales că vor locui în același bloc.

Ea și-a cumpărat un apartament chiar în clădirea în care s-au mutat în vremea în care formau o familie și unde Dinu își va continua acum viața de burlac, potrivit unica.ro.

Deea Maxer a fost cea care a făcut anunțul despărțirii, pe rețelele sociale. „Am decis să ne încheiăm căsătoria după 18 ani de relație plini de iubire, fidelitate, respect și muncă depusă cot la cot în tot ceea ce am construit! Ne suntem recunoscători pentru această călătorie în care am fost pe rând, piloți! Mulțumesc, @dinumaxer !

Voi ne știți viața, ca pe o carte deschisă, fiind mereu în atenția voastră și înconjurați de apreciere și admirație. Pentru toate acestea vrem să vă mulțumim și tot odată ne dorim să respectați acest moment din viața noastră. Ne dorim discreție, liniște și pace pentru fiecare dintre noi și cel mai important, pentru copiii noștri. Fiți blânzi! Dumnezeu știe drumul fiecăruia! Mulțumim, Deea și Dinu Maxer!”, este mesajul scris de vedetă pe Facebook.