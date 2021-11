Adevărul a ieșit la iveală. “Eram gelos, chiar nebun de gelos”. De ce s-a despărțit unul din cele mai îndrăgite cupluri din showbiz

Dinu și Nicoleta Luciu au avut o relație amoroasă ca în filme, dar s-a terminat în anul 2005. Cuplul a fost foarte apreciat la momentul respectiv și își afișa mereu iubirea în lumina reflectoarelor.

Dinu Maxer a mărturisit că ruptura dintre ei a fost din cauza unor perspective diferite, bruneta își dorea un copil cât mai repede și se grăbea să ajungă la altar. Un alt motiv a fost gelozia acestuia, nu suporta ca Nicoleta să joace în telenovele și să fie admirată de alți bărbați.

Cântărețul a povestit că a iubit-o pe celebra brunetă o perioadă bună de timp, dar nu putea să își ascundă admirația față de Alexandra Dinu. Acesta îi trimitea scrisori de dragoste frecvent. După cele două încercări eșuate, Maxer a spus că nu s-ar fi văzut lângă altcineva și că soția lui, Deea Maxer este o binecuvântare.

Gelozia a distrus iubirea

“ Eu plecasem în viață cu istoria părinților mei și nu am vrut să mă căsătoresc. Nu știu de ce m-am căsătorit cu Deea, așa că poți să o întrebi tu pe ea. Ne-am despărțit în 2005 eu și Nicoleta. Eram gelos, chiar nebun de gelos. Nu m-am căsătorit pentru că mă luptam cu un concept care era mai puternic. N-am vrut să am copil, n-am vrut să mă căsătoresc și n-am vrut să joace în telenovele.“ , a povesit Dinu Maxer în emisiunea“ La Măruță.“

Relație controversată cu soția sa

Dinu Maxer a povestit că diferența de varstă dintre el și soția lui a fost un subiect foarte discutat, iar acesta a trebuit să accepe că mulți bărbați o apreciau pentru frumusețea ei.

“Era în anul 2005, atunci când mă despărțisem de Nicoleta și era mare circ după separare. Noi ne-am ascuns vreo 2 ani. Nu am fost cu amândouă deodată, deși așa a părut. După două săptămâni de la despărțire am vb cu Nicoleta și i-am zis de prietena mea. Iată și demonstrația că am iubit-o foarte mult! Deea avea 15 ani și eu aveam 32 de ani atunci. Am demonstrat că nu contează diferența de vârstă și nici la câți ani începi o relație. Ea termina clasa a 9-a atunci.

M-am gândit atunci dacă îmi place atât de mult de ea sau nu. Mi-am dat seama că vor fi multe săgeți ațintite spre mine. Am ținut ascuns totul până a împlinit 18 ani. Familia nu a știut chiar imediat. Părințîi ei au aflat până când ea a făcut 16 ani, ai mei nu au aflat, dar au bănuit. Au fost de acord în cele din urmă“, a spus Dinu.

Dinu și Deea au o relație foarte echilibrată, muncind împreună pentru a își face o carieră impresionantă în televiziune. Cântărețul a declarat că soția sa are câteva defecte care îl scot din sărite de fiecare dată.

“Cheltuitoare, dezordonată, stresată la volan când sunt în dreapta ei. Mă enervează de fiecare dată.“ , a spus acesta despre soția lui.