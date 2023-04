Deea și Dinu Maxer, acuzați că și-au înscenat divorțul. Cine și ce dovezi a adus în sprijinul acestei ipoteze

Deea și Dinu Maxer au anunțat în urmă cu câteva zile că au decis să divorțeze pentru că au devenit „din compatibili, incompatibili”. După 18 ani împreună, cei doi au hotărât să meargă pe drumuri separate, subiect fiind extrem de mediatizat.

Între Deea și Dinu au fost schimburi de replici, iar vestea a luat prin surprindere fanii celor doi artiști. Unii dintre ei nu se așteptau la o astfel de decizie și susțin că la mijloc ar fi vorba despre o strategie de marketing, pentru a-și face reclamă. Unele persoane care îi urmăresc în mediu online acuză că întreaga poveste cu divorțul este o minciună, pentru ca ei să iasă din anonimat sau pentru a promova, indirect, un viitor proiect.

„Asta-i o chestie de Market! Așa se întâmplă cu artiștii? Când vor puțină atenție din partea tabloidelor bagă scuza unei neînțelegeri sau a unui divorț. Țin să cred că asta ar fi doar o strategie de Marketing și Publicitate/ Minciuni! Mai ies și ei din anonimat în felul acesta/ După ceva timp, vor anunța că s-au răzgândit și au rămas împreună/ E o modă la vedete, divorț și hop apare o domnișoară cu buze mari și implanturi, apoi un bebeluș și declară că e fericit”, sunt câteva dintre mesajele postate de fanii celor doi pe rețelele de socializare, potrivit cancan.ro.

De ce au ales Deea și Dinu Maxer să divorțeze

Vestea despărțirii celor doi artiști s-a răspândit extrem de repede, iar Dinu Maxer a fost cel care a explicat faptul că relația dintre el și soția sa a ajuns într-un impas. Lucrurile nu au mai mers încă de anul trecut însă ei au încercat să își salveze căsnicia. În ciuda încercărilor de a rămâne împreună, lucrurile s-au înrăutățit și au conștientizat că relația dintre ei nu va mai fi niciodată așa cum a fost. Din acest motiv au decis să divorțeze.

„Am tot sperat că ne vom împăca, până în ultimul moment. Am tras mai mult. Tot ea a fost prima care și-a dat verigheta jos de pe deget și care în ultima perioadă nu mai posta poze cu mine, pentru că nu mai simțea(…) La noi nu știu dacă a ținut 17 jumate, dar 15 sigur.

Iubirea noastră a început să scârțâie când a apărut Maisa pe lume. Poți să te duci și cu gândul la viața intimă, iubirea, a suferit și a început să sufere, pentru că prima dată cuvântul divorț a fost rostit pe 15 august 2022, când am realizat, mai mult Deea decât mine, că relația s-a transformat în una banală, platonică(…) Eu până în ultima secundă am sperat că se întâmplă ceva.

Nu am reușit, dacă nu am reușit până nu am încheiat actele… Am testat și această relație la distanță, avem patru săptămâni de când Deea s-a mutat, cuplul era despărțit, nu mai eram un cuplu(…) Noi vom rămâne împreună toată viață, noi rămâne părinții acelorași copii pentru care avem tutelă comună.

Autoritatea Tutelară când a venit la noi și a văzut că am cumpărat apartamente în aceeași scară, când au văzut înțelegerea dintre noi, au zis ok, Adreas a vrut la tată, fata la mamă. Ei au văzut lucrul ăsta ca pe unul benefic”, a declarat Dinu Maxer în cadrul unei emisiuni TV.