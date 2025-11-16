Dîncu acuză încercări de a se crea tensiuni în PSD: Tentativele de a forța conflicte interne nu au efect

Există voci care încearcă să ne convingă că ar fi util să ne luăm la harță, spune Vasile Dîncu, vicepreședinte PSD. El consideră că există persoane care își doresc o destabilizare a partidului.

Fostul ministru al Apărării susține că încercările de a genera tensiuni interne sunt inutile, menționând că echipa a depășit demult etapa disputelor mărunte. De asemenea, Vasile Dîncu a explicat că deciziile privind viitorul PSD Cluj sunt luate la nivel local, în interiorul filialei clujene.

„În ultima perioadă au apărut tot felul de „strategi de ocazie” care se agită, chipurile, din grijă profundă pentru PSD Cluj. Unii au trecut prin organizație ca niște meteori - scurt, spectaculos și fără prea multă lumină. Alții au făcut ce au știut ori ce au putut”, a scris el pe Facebook.

Reprezentantul PSD afirmă că nu a preluat conducerea filialei clujene însoțit de o „gașcă”, așa cum se întâmplă frecvent în politica românească. El adaugă că eforturile din ultimii ani s-au concentrat pe refacerea relațiilor interne și consolidarea echipei.

„Iar câțiva mă critică astăzi pentru că nu îndrept tocmai lucrurile pe care ei le-au lăsat strâmbe, dar care acum, dintr-o dată, li se par esențiale.Am preluat o echipă formată de alți colegi. Nu am venit în PSD Cluj cu „gașca mea”, așa cum se practică adesea în politica românească. Nu am epurat pe nimeni, nu am deschis procese publice împotriva celor care au condus organizația din 1990 până azi”, a adăugat el.

Potrivit acestuia, sute de tineri și-au exprimat intenția de a intra în partid în ultimii ani.

„Dimpotrivă: am reparat relații, am strâns rândurile și am deschis larg ușa pentru oameni noi. În ultimii doi ani ni s-au alăturat sute de tineri, iar plecările au fost doar ale celor care au decis, singuri, să plece”, a explicat Dîncu.

Fostul ministru subliniază că actuala echipă și-a consolidat prezența în întreg județul, reușind să atragă tot mai mulți membri, fără a recurge la strategii de imagine.

„Fără gargară politică și fără regii ieftine, echipa actuală a reușit să își facă simțită prezența în tot județul și să aducă alături de noi tot mai mulți membrii. Am prezentat oameni pe care comunitățile îi pot pune la treabă, nu figuranți pentru afișe”, adaugă el.

Potrivit acestuia, organizația a rămas aproape de grupurile vulnerabile și a intervenit acolo unde a fost nevoie, iar rezultatele ultimelor alegeri confirmă o creștere față de scrutinul anterior.

„Am sprijinit grupuri vulnerabile, am fost prezenți acolo unde era nevoie, iar rezultatele ultimelor alegeri arată clar o creștere față de runda anterioară. Pentru mine, acesta este un mesaj simplu: politica se face cu răbdare, dialog și organizare. Nu cu scandal continuu și nici cu circul altora”, a mai spus europarlamentarul PSD.

Liderul social-democrat a vorbit despre „tentative de a forța conflicte interne”, menționând că anumite voci încearcă să genereze tensiuni în partid. Potrivit acestuia, vocile acționează cu speranța de a readuce în prim-plan anumite persoane.

„Există voci care încearcă să ne convingă că ar fi util să ne luăm la harță, poate-poate revin în prim-plan figuri care au pierdut contactul cu realitatea”, spune social-democratul.

Acesta a subliniat că organizația PSD Cluj funcționează cu autonomie deplină, iar deciziile privind viitorul filialei sunt luate exclusiv la nivel local, nu la București, „nu în culise și nu prin intermediari”.

„Tentativele de a forța conflicte interne nu au efect. Echipa noastră a depășit demult acest stadiu, al jocurilor mărunte. Iar pentru cei care cred că pot provoca breșe pentru a se strecura spre tot felul de oportunități, e bine să fie limpede un lucru: organizația noastră are autonomie totală, iar deciziile legate de viitorul PSD Cluj se iau aici, la Cluj. Nu la București, nu în culise, nu prin intermediari”, a subliniat Vasile Dîncu.

El a admis că au existat nemulțumiri chiar și atunci când a decis să readucă în organizație persoane care, la un moment dat, au ales un alt traseu politic. Liderul social-democrat a punctat că este firesc ca fiecare politician să își caute locul în care poate aduce sprijin comunității.

Acesta a explicat că astfel de schimbări sunt etape normale într-o carieră politică. În opinia sa, faptul că unii au ales să revină și să se implice din nou într-un proiect comun al stângii reprezintă un semn de maturitate și responsabilitate civică, nu un motiv de reproș.

„Unii au bombănit și atunci când am invitat înapoi oameni care, la un moment dat, au ales un alt drum politic. Înțeleg foarte bine că fiecare om își caută locul unde poate construi, unde se poate regăsi ideologic și valoric. Sunt etape firești într-o biografie politică. Iar faptul că unii au dorit să revină în mijlocul nostru pentru a lucra din nou împreună, pentru un proiect comun al stângii, este o dovadă de maturitate și responsabilitate civică, nu un motiv de reproș”, a mai spus el.

El a subliniat că indicațiile privind eliminarea unor membri sau desemnarea unor „țapi ispășitori” nu sunt utile. Liderul social-democrat a adăugat că astfel de recomandări nu contribuie la consolidarea stângii românești și nu fac parte din modul său de a conduce organizația.

„Toți cei preocupați sincer de soarta stângii la Cluj sau în România au trei opțiuni simple: - să vină alături de echipa noastră, - să propună idei și acțiuni, - sau să se exprime în spațiul civic cu un minim respect pentru cei care muncesc efectiv. Dar sfaturile despre cine „ar trebui dat afară”, ce „capete ar trebui puse pe masă” sau ce scenarii ar fi de jucat sunt inutile. Electoratul decide. El este singura instanță cu adevărat relevantă într-o democrație”, a afirmat Dîncu.

Liderul social-democrat a spus că, deși citește criticile și analizele care i se adresează lui și colegilor săi, venite adesea de la „social-democrați de ocazie sau de oportunitate”, el rămâne un susținător al dialogului, al muncii în echipă și al pozițiilor clare.

„Citesc și injuriile care ne sunt adresate - mie și colegilor mei - și analizele „profunde” venite pe tot soiul de filiere, de la social-democrați de ocazie sau de oportunitate. Dar eu rămân ceea ce am fost mereu: un om al dialogului, al muncii în echipă și al pozițiilor clare: cine vrea să ajute stânga clujeană este invitat să vină alături de noi. În rest, grija „profundă” pentru PSD Cluj poate fi flatantă, dar, dacă nu se traduce în implicare reală, rămâne exact ceea ce este: inutilă”, a mai spus el.