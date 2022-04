Dinamo trăiește cu inima la gură finalul de sezon. „Câinii” sunt în mare pericol după o nouă înfrângere

Dinamo a fost învinsă, vineri seară, pe teren propriu, scor 1-2, de FC „U” Craiova, într-o confruntare ce a contat pentru etapa a 4-a a play-out-ului Ligii I.

Dinamo are mari probleme în finalul de sezon și riscă să retrogradeze

Gazdele au deschis repede scorul, prin atacantul nigerian Christian Irobiso, cel care a punctat la 36 de secunde distanță după fluierul de start. Oltenii au revenit mai întâi datorită reușitei lui Jeremy Huyghebaert (50), iar apoi a dat lovitura pe final, prin atacantul italian Andrea Compagno (90+1).

După această nouă înfrângere, echipa din Ștefan cel Mare are 13 puncte și ocupă locul 14, care duce la barajul de salvare. Chindia, echipa de pe primul loc care asigură rămânerea directă în Liga 1, are un avans de 9 puncte.

„A fost un meci bun pentru ambele echipe. Nu am jucat rău. În fotbal totul se reduce la greșeli, iar noi am făcut greșeli. Dar am jucat bine. E o zi tristă pentru noi, dar trebuie să continuăm lupta.

E o diferență între ce vrei și ce poți să faci. Ar fi dificil să câștigăm 5 meciuri la rând. Vom încerca să dăm tot și de acum, dar 99% suntem la baraj. Ar fi un miracol să nu fim acolo. Trebuia să fim mai concentrați. Sunt unii jucători care nu trebuiau să facă asemenea greșeli. Am luat goluri ușoare. Știam de capacitatea lui Compagno de a profita de mingile lungi”, a spus Dusan Uhrin jr, antrenorul dinamoviștilor, conform Digi Sport.

Napoli a recunoscut că s-ar fi mulțumit și cu 1 punct în Ștefan cel Mare

„A fost un meci bun, mă bucur că am câștigat punctele, sunt trei puncte foarte importante pentru noi, acum ne pregătim pentru meciul cu Clinceni. E greu să începi așa meciul, să iei gol după 30 de secunde, dar echipa a reacționat bine, a făcut o repriză secundă foarte bună.

Băieții sunt profesioniști, lucrează bine toată săptămâna și asta se vede în timpul meciului. Aș fi fost mulțumit și cu un egal”, a afirmat Nicolo Napoli, tehnicianul celor de la FC „U” Craiova.