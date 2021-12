Vești proaste despre Alexandru Arșinel. Anunț trist, de ultimă oră. S-a întâmplat imediat după operație

Fanii actorului au aflat astfel că favoritul lor își dorea foarte mult să fie prezent pe scenă, dar problemele de sănătate l-au constrâns să absenteze. Când a fost întrebat cum se simte după operație, Alexandru Arșinel a fost evaziv.

Amintim că actorul în vârstă de 82 de ani se află internat într-un spital privat din București din cauza unor probleme de sănătate care au fost accentuate după ce a fost bolnav de Covid-19. Prin urmare, în urmă cu doar câteva săptămâni, artistului i-a fost montat un stent pentu reglarea pulsului.

Astfel, deși recuperarea decurge conform planului, actorul a recunoscut că încă nu se simte așa cum și-ar dori. De asemenea, el a precizat că va rata prezența pe scenă la spectacolul „Hai, Hai, România”, programat pentru 4 decembrie.

Când au apărut ultimele probleme pentru Alexandru Arșinel

”Una e să vrei, trebuie să și poți. Sunt la spital. Am suferit două operații până acum. Nu pot spune că sunt bine, dar nici rău. Urmează să mai fac niște radiografii și alte investigații”, a declarat actorul pentru jurnaliștii de la impact.ro.

La 17 noiembrie, Alexandru Arșinel a fost internat de urgență în spital. Iată ce declara acesta după ce a fost preluat de medici: „Nu am o stare fizică prea bună, am mers zilele trecute la spital. Am fost la mai multe spitale, nu știu ce am exact.

Nici medicii parcă nu îi dau de cap. Trebuie să mai umblu să vedem ce îmi găsesc doctorii. Am încredere în ei că vor găsi o soluție. Nu mă simt bine fizic, parcă nu mai am putere așa, nu știu să îți explic exact.

Pandemia asta cred că a reușit să mă afecteze destul de mult. Sper să fie bine, nu îmi mai arde de nimic acum. Asta este viața, ce să îi facem. Mi-aș dori să nu se facă tam-tam pe subiectul acesta. Este o problemă strict ce mă privește pe mine și pe familia mea și cam atât.”