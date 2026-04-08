DIICOT a reconstituit scenariul pozelor regizate cu Nicușor Dan, Coldea și Ponta

Procurorii DIICOT au reconstruit în detaliu operațiunea care a dus la crearea și răspândirea imaginilor false cu Nicușor Dan, Florian Coldea și Victor Ponta înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale din 2025, potrivit Gândul.

Conform documentelor oficiale, echipa coordonată de Cojocaru Mihai, omul de campanie al lui Nicușor Dan, a angajat actori pentru a-i interpreta pe politicieni, iar materialele au ajuns ulterior pe contul de Facebook al Elenei Lasconi, prezentate ca fiind autentice. „După filmări, imaginile au dispărut, ca apoi să apară pe contul Elenei Lasconi ca fiind reale”, a declarat Cojocaru în calitate de suspect.

Pe 15 aprilie, Cojocaru a contactat-o pe Paula Grădinaru pentru colaborarea la proiect. Săptămâna următoare, cei doi au semnat un acord de confidențialitate și i-au fost alocate 500 de euro pentru materiale de machiaj. În această perioadă, Cojocaru organiza și planifica întreaga echipă, stabilind rolurile actorilor și echipamentele necesare.

Imobilul din complexul Amelia Residence 1, Tunari, a fost rezervat prin Airbnb de Ana Maria Andrei, angajată la S.C. TRAINING PRIVATE GROUP S.R.L., la solicitarea lui Cojocaru. În documente se arată că Dobre Marius-Adrian se ocupa de identificarea potențialilor „clienți” și superviza logistic filmările.

În dimineața zilei de 25 aprilie, actorii Bratu Răzvan, Năstăsoiu Alexandru-Cristian și Cojocaru Marian au fost aduși la adresa din Voluntari. Grădinaru Paula Marina s-a ocupat de machiaj, iar Diaconiță Laura-Emanuela de costume și accesorii. Rolurile erau clar definite: Bratu interpreta pe Nicușor Dan, Năstăsoiu pe Victor Ponta, iar Cojocaru Marian pe Florian Coldea.

Filmul a fost realizat în exteriorul imobilului, actorii ieșind pe rând din casă și urcând în mașini, sub coordonarea lui Cojocaru. Camerele de supraveghere au fost acoperite, iar echipamentele au fost strânse imediat după filmare. Martorii au primit plăți între 800 și 1.300 lei, iar machiorul a încasat 9.000 lei, depășind sumele stabilite inițial.

Fotografiile au fost publicate pe pagina Elenei Lasconi, însoțite de mesajul: „În spiritul adevărului, cred că avem cu toții nevoie de niște explicații pentru aceste fotografii.” În doar câteva ore, postarea a adunat mii de reacții și distribuiri, declanșând o amplă dezbatere publică privind veridicitatea imaginilor și impactul lor politic înainte de alegeri.