Mirela Vaida, prezentatoarea emisiunii Acces Direct, a dezvăluit dieta care o ajută să aibă o siluetă care le-ar face invidioase până și pe tinerele de 20 de ani.

De-a lungul carierei sale, Mirela Vaida a reușit să impresioneze de fiecare dată prin prezența sa și prin talentul său. Cu toate că a născut trei copii, celebra prezentatoare de la Acces Direct reușește să aibă o siluetă demnă de invidiat. Recent, Mirela Vaida a dezvăluit dieta care o ajută să se mențină în formă constant.

Celebra prezentatoare nu se abține de la niciun aliment. Însă evită mâncărurile semi-preparate sau de tip fast food și gătește pe cât de mult îi permite timpul. Principala regulă de care ține cont este să nu mănânce după ore târzii în noapte.

„Sincer vă spun că mănânc de toate. Eu gătesc pâine în casă, pe care o rup cu mâna şi o mănânc aburindă, mănânc paste, carne, brânză, legume, fructe. Nu mănânc dulciuri pentru că nu simt nevoia, nu că îmi impun, atât încerc, să nu mănânc seara. Sigur, când ai culcat copiii şi stai şi tu cu soțul la un pahar de vin, parcă îți vine să mănânci ceva. Ăla e momentul greu, să nu mănânci la 11 noaptea ce îți vine în cap. Dar, în rest, nu mă opresc de la nimic.

Din păcate, nu am timp să fac sport, dar ritmul meu, mereu în priză, mă ține aşa fără să îmi dau seama. Un pic de mo-derație, cam ăsta cred că este secretul, pentru că nici eu nu mai am 18 ani, am 38, aia e!”, a declarat Mirela Vaida pentru viva.ro.

Cu toate că dieta funcționează perfect, Mirela Vaida are nemulțumiri

Cu toate că are o siluetă impecabilă, frumoasa prezentatoare de la Antena 1 este nemulțumită de înălțimea ei.

„Da, aş fi vrut să fiu mai înaltă. Am 1,58 m, vă dați seama… Sigur, eu, Kylie Minogue şi Madonna, dar eu mi-aş fi dorit să am 10 centimetri în plus. Mereu am suferit de faza asta, că sunt mică de statură. La un moment dat, mi se părea că şi deviația de sept se vede rău. Dar apoi mi-am zis că, dacă până acum am putut aşa, înseamnă că se poate şi de acum încolo. M-am resemnat cu ceea ce am şi cu ceea ce n-am. Nu putem să fim toate super-brici. Mă mulțumesc cu ce mi-a dat Dumnezeu”, a mai adăugat frumoasa prezentatoare TV pentru sursa citată.