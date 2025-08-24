Monden Diana Șucu, fără menajamente despre Insula Iubirii: Nu e despre dragoste, tatuajele sunt manele pe piele







Diana Șucu și-a exprimat fără menajamente opinia despre emisiunea Insula Iubirii, afirmând că show-ul nu are legătură cu dragostea. Totodată, soția lui Dan Șucu a lansat și o opinie controversată despre tatuaje, comparându-le cu manelele, potrivit româniatv.net.

Într-o postare recentă pe Instagram, Diana Șucu a afirmat răspicat că Insula Iubirii nu reflectă dragostea, așa cum sugerează titlul, ci, mai degrabă, un spectacol construit pe slăbiciunile și tentațiile oamenilor. „Insula Iubirii nu este despre dragoste. Este o oglindă murdară în care se reflectă foamea noastră de a consuma otravă ambalată frumos”, a scris aceasta pe un story postat pe Instagram, fără a lăsa loc de interpretări.

Afirmația a venit în contextul în care emisiunea, difuzată de Antena 1, este printre cele mai urmărite programe TV din sezonul estival. Relațiile puse la încercare și ispitele de pe insulă generează discuții aprinse la fiecare difuzare, împărțind telespectatorii în două tabere.

Soția acționarului majoritar al clubului Rapid București nu s-a oprit doar la a comenta emisiunea. Ea a postat și un story despre tatuaje, cu un mesaj despre cei care decid să se tatueze, comparându-le cu un gen muzical pe care îl respinge categoric și despre care soția de miliardar a mai comentat in trecut: „Tatuajele sunt manele pe piele”.

Nu este prima dată când Diana Șucu se exprimă tranșant despre cultura urbană. În 2023, după momentul în care cântărețul Babasha a urcat pe scenă alături de trupa Coldplay, aceasta a declarat că ar fi dispusă să semneze o petiție pentru interzicerea manelelor în România. „Dacă ar fi să primești o petiție în care să scrie: «Vrei să se interzică manelele în România?» Eu aș spune DA, DA, DA!”, a notat atunci Diana Șucu.

Diana Șucu, soția omului de afaceri Dan Șucu, deținător al Mobexpert și acționar majoritar la Rapid și Genoa, a criticat în termeni duri festivalul „Beach, Please!”, eveniment muzical urban de amploare europeană.

Deși compania Mobexpert figurează printre sponsorii oficiali, ea a apreciat că asemenea reuniuni reprezintă „o problemă ce ține de securitatea națională”.