Senatorul Diana Șoșoacă vrea scandal cu orice preț, după ce a fost exclusă din AUR. Ea amenință cu plângeri la adresa fostului său coleg din AUR, Sorin Lavric.

„Voi formula plângeri pentru discriminare, inclusiv pentru jigniri”, a anunțat Diana Șoșoacă după ce s-a decis excluderea sa din AUR.

Șoșoacă care a fost exclusă din partid susține că nu a primit o comunicare oficială. În aceste condiții, ea spune că excluderea n-ar fi statutară deoarece trebuiau urmați mai mulți pași.

„Până la acest moment eu nu am primit vreo înștiințare, nu există vreun comunicat cu privire la excluderea mea din partid. Există un comunicat că mi s-a retras sprijinul politic care nu este semnat, iar mie nu mi-a fost adus la cunoștință niciun act, a declarat Diana Șoșoacă la Romania TV.

Diana Șoșoacă a explicat care erau pașii procedurali pe care trebuia să-i urmeze cei care au dispus excluderea sa din AUR.

„Nu le dau eu sfaturi juridice, a încetat acest ajutor al meu. Abia după ce îmi este ascultată și mie opinia poți să ceri această schimbare și apoi trebuie votată de plen. Sunt destui pași. Ei s-au grăbit”, a spus Diana Șoșoacă despre excluderea sa de AUR.

Diana Șoșoacă vrea scandal cu orice preț

Pe de altă parte, șenatoarea Diana Șoșoacă pune condiții pentru o conciliere cu colegii săi din AUR. Pentru a îngropa securea războiului, ea cere să cadă alte trei capete. Este vorba de cele ale lui Sorin Lavric, Claudiu Târziu și Dan Tănasă.

„Singura cale de împăcare între mine și AUR este ca domnii Sorin Lavric, Claudiu Târziu şi Dan Tănasă să fie excluși din partid”, a declarat Diana Şoşoacă la Romania TV.

Ea consideră că aceștia sunt responsabili pentru excluderea sa din partid. Mai mult, Diana Șoșoacă susține că Sorin Lavric ar fi devenit violent și chiar ar fi încercat să o lovească.

Senatorul Sorin Lavric respinge acuzațiile

În replică, liderul senatorilor AUR, Sorin Lavric a declarat că acuzaţiile nu sunt adevărate.

„În niciun caz nu puteam în plen pentru că eram sub ochii senatorilor. Stăteam în dreapta doamnei președinte Anca Dragu şi nu aveam cum să ridic mâna asupra doamnei Şoşoacă. Altercația pe care am avut-o cu doamna Şoşoacă s-a petrecut în biroul lui Claudiu Târziu şi am fost toţi trei acolo. Claudiu Târziu poate să depună mărturie, că nu am avut nici cea mai mică intenție să ridic mâna”, a subliniat Sorin Lavric.

El a caracterizat afirmațiile fostei sale colege drept „fantasmagorii”.