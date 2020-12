În cadrul unui interviu pentru Exploziv TV Neamț, Sorin Lavric, senator AUR, a vorbit deschis despre toate etichetele care i-au fost puse de adversarii săi politici, menționând și explicând în direct la TV de ce politicienii au avut o asemenea reacție.

El susține că acum, odată intrat în horă, este nevoit să joace, dar nu va juca după regulile lor, deoarece nu este de acord cu „ideologia lor”, conform căreia orice apariție pe scena politică trebuie judecată și terfelită, căutând cât mai multe puncte slabe sau greșeli comise în trecut pentru a-și arăta superioritatea față de alți oameni.

Cum ați reușit să intrați în Senat?

Am reușit desi cu două zile înainte de alegeri noi nu apăream în sondaje. Am fost boicotați mediatic într-un mod crâncen. Am fost înconjurați de o conspirație a tăcerii.

S-a mizat pe faptul că dacă românii nu știu de AUR, nu vor vota cu AUR.

Norocul nostru a stat în mass media și în această campanie de mers pas cu pas prin toată țara, făcută de George Simion și mai ales de doctrina noastră foarte clară, răspicată, și simplă.

Noi suntem un partid creștin conservator de dreapta, nu de centru, de dreapta dreapta în mod răspicat. Asta înseamnă că apărăm națiunea, familia și biserica.

Mereu am fost sinceri, nu ne-am ascuns.

Vrem, treptat, să înlocuim această clasă politică, care este de fapt o mlaștină de rechini, de șacali. Cum îi putem înlocui? Având o prestanță prin care să-I convingem pe români că pot avea încredere în noi. Fără jocuri de culise, fără afaceri prin spate, fără dorința de a ne căpătui. Nu am intrat în politică din disperare,ci din scârbă față de aceste figuri politice.

Am provocat o traumă atât de mare, încât ranchiuna de care am avut parte a fost pe măsură. I-am debusolat. Nu se așteptau la așa ceva. Am scos din politică două partide conduse de figuri notorii din țara noastră.

Am fost considerați ca fiind o prelungire a Agenției Sputnik. Ne-au taxat drept legionari sau avem în spate unul dintre serviciile secrete care ne-au sponsorizat și ne-au înfiltrat peste tot.

15.000 de oameni s-au înscris în AUR în doar 24 de ore

Am generat o trezire. Trezirea nu e doar benefică pentru că mulți oportuniști vor veni. Trebuie să separăm neghina de grâu.

Cum i-ați deranjat pe adversarii politic?

A deranjat izbucnirea imprevizibilă a AUR-ului. Ești luat în colimator și încep să caute orice punct slab. Cum ar fi cartea aceasta despre care vorbește toată lumea. Cartea asta a fost scrisă cu un an înainte de înființarea partidului AUR.

Acolo este vorba despre o filosofie închinată femeii. Nu este o filosofie misogină. Ei au scos din context niște pasaje și le-au interpretat. Cartea am scris-o și publicat-o înainte de orice gând sau idee că aș putea intra într-un partid alături de George Simion sau Claudiu Târziu.

Problema e că ai intrat într-un partid câștigător, așa că toți membrii trebuie măcelăriți, trebuie căutați de orice, terfeliți.

Cum vă veți bate în Parlament să vă impuneți programul?

Fiecare pe pregătirea lui. Eu nu pot să vorbesc despre economie au finanțe pentru că nu mă pricep.

Suntem anti-sistem. Vrem să-l schimbăm, nu să ne alăturăm lui.

M-au făcut legionar, au spus că vreau să redresez spiritul interbelic. Lumea trebuie să înțeleagă că legionarismul a fost un episod încheiat definitive și ireversibil din istoria noastră. A fost un element important din istoria curentelor conservatoare de la noi, dar atât. Nu poate fi reînviat.

Diabolizarea legionară, bolșevică, vine din afara țării, iar intelectualii noștri români merg pe această variantă pentru că au de câștigat.

Îmbinarea dintre elementul national și cel creștin este o trăsătură tipică oricărei mișcări conservatoare.

Nebunii aștia bolșevici contemporani ca USR încep să urle „aoleu legionarii”. Este o tactică facilă și ușor de înțeles.

Un partid fascist?!

Această judecată se datorează restricțiilor impuse din cauza Covid-19. Restricțiile împotriva bisericii mai ales.

În postul mare au închis cimitirele, școlile, parcurile. Presiunea împotriva bisericii nu a fost de bun augur.

Comunismul în România a fost adus de ruși cu tancuri și de evrei cu marxismul și au pătruns în toate posturile cheie. Eu când zic „masoreți marxiști” la acei bolșevici ilegaliști din perioada interbelică mă refer.

Câteva detalii despre cariera lui Sorin Lavric, senator AUR de Neamț

Este absolvent al Facultății de Medicină și al Facultății de Filosofie, doctor în filosofie în 2005.

După terminarea studiilor medicale a lucrat, timp de un an, ca stagiar la Spitalul Județean din Brăila, pentru ca mai apoi să renunțe la practica medicală.

În 1997 a devenit redactor la Editura Humanitas, iar din 2003 ține cursuri semestriale la Facultatea de Filosofie București, a căror tematică este axată pe filozofia lui Constantin Noica. În prezent este redactor al revistei România literară.

