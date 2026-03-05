Social

Verdictul lui Șoșoacă: Europa se apropie de linia roșie a unui conflict nuclear 

Comentează știrea
Verdictul lui Șoșoacă: Europa se apropie de linia roșie a unui conflict nuclear Diana Șoșoacă. Sursă foto: Captură video
Din cuprinsul articolului

Europarlamentarul Diana Șoșoacă a discutat despre riscurile geopolitice provocate de conflictul din Ucraina și despre posibilitatea unei escaladări în Europa. „Europa se apropie de linia roșie a unui conflict nuclear”, a afirmat aceasta, potrivit unui comunicat publicat pe pagina sa de Facebook.

Diana Șoșoacă: „Europa se apropie de linia roșie a unui conflict nuclear”

Liderul partidului S.O.S. România a afirmat că situația internațională a devenit tot mai tensionată și consideră că oamenii trebuie informați despre riscurile conflictului din regiune.

„Europa se apropie de linia roșie a unui conflict nuclear: românii trebuie informați despre pericolele reale ale conflictului din Ucraina. În ultimele zile, în spațiul geopolitic internațional au apărut informații extrem de îngrijorătoare privind posibile scenarii de escaladare a conflictului din Ucraina, inclusiv ipoteza implicării dimensiunii nucleare în acest conflict. Astfel de evoluții ar reprezenta o schimbare fundamentală a echilibrului strategic din Europa și ar putea împinge continentul într-o situație de risc fără precedent”, a spus aceasta.

Respectarea tratatelor internaționale privind armele nucleare

Diana Șoșoacă a reamintit normele juridice internaționale care reglementează utilizarea și transferul armelor nucleare și a afirmat că respectarea tratatelor existente este esențială.

Trump vrea să se implice personal în alegerea viitorului lider al Iranului. Erdogan, mesaj legat de situația Iranului. Livetext
Trump vrea să se implice personal în alegerea viitorului lider al Iranului. Erdogan, mesaj legat de situația Iranului. Livetext
Concurs pentru 400 de posturi în 23 de creșe. Salarii, în funcție de nivelul studiilor și de vechime
Concurs pentru 400 de posturi în 23 de creșe. Salarii, în funcție de nivelul studiilor și de vechime

„Introducerea armelor nucleare sau a componentelor acestora într-un conflict regional ar constitui o încălcare gravă a principiilor care stau la baza arhitecturii de securitate internațională și ar pune sub semnul întrebării întregul sistem global de neproliferare nucleară. Într-un asemenea scenariu, escaladarea militară ar putea deveni rapid incontrolabilă, cu consecințe dramatice pentru stabilitatea globală”, a spus aceasta.

De asemenea, avocata a menționat obligațiile asumate de statele semnatare ale Tratatului privind neproliferarea armelor nucleare și a amintit rolul instituțiilor internaționale care monitorizează utilizarea materialelor nucleare, inclusiv al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică.

Diana Șoșoacă: Pentru România, o astfel de evoluție ar avea implicații directe

Diana Șoșoacă a afirmat că o eventuală escaladare a conflictului ar putea afecta România, având în vedere poziționarea strategică a țării în regiunea Mării Negre.

„Pentru România, o astfel de evoluție ar avea implicații directe. Țara noastră se află în proximitatea imediată a zonei de conflict și în regiunea strategică a Mării Negre, una dintre cele mai sensibile zone de securitate din Europa. În cazul unei escaladări majore, statele din această regiune ar deveni inevitabil parte a unei ecuații geopolitice extrem de complexe și periculoase. În fața unor tensiuni geopolitice fără precedent, interesul fundamental al României rămâne același: pace, stabilitate și protejarea viitorului poporului român”, a mai spus aceasta.

2
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:09 - Zelenski, mesaj pentru Viktor Orban: Vom da adresa acestei persoane forţelor noastre armate
21:01 - Carburanții, tot mai scumpi. Câciu, despre Ministrul Economiei: Văd că tace cu o eleganţă ieşită din comun
21:00 - Trump vrea să se implice personal în alegerea viitorului lider al Iranului. Erdogan, mesaj legat de situația Iranului...
20:54 - Kader Keita: Nimeni nu-și poate cunoaște destinul. Ce aspirații avea fotbalistul înainte de accident  
20:48 - Ambasadorul Ucrainei în Africa de Sud a refuzat să semneze în cartea de condoleanțe pentru ayatollahul Khamenei 
20:40 - Concurs pentru 400 de posturi în 23 de creșe. Salarii, în funcție de nivelul studiilor și de vechime

HAI România!

Războaie duse în numele religiei. Ce justificare au conflictele din Ucraina și Iran. Putin luptă cu Antihristul
Războaie duse în numele religiei. Ce justificare au conflictele din Ucraina și Iran. Putin luptă cu Antihristul
Octavian Hoandră: Lipsa încrederii cauzează cele mai grave fracturi și dezamăgiri și duce la violență
Octavian Hoandră: Lipsa încrederii cauzează cele mai grave fracturi și dezamăgiri și duce la violență
Pentru cine bat clopotele Hai LIve cu Turcescu 6
Pentru cine bat clopotele Hai LIve cu Turcescu 6

Proiecte speciale