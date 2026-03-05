Verdictul lui Șoșoacă: Europa se apropie de linia roșie a unui conflict nuclear 

Europarlamentarul Diana Șoșoacă a discutat despre riscurile geopolitice provocate de conflictul din Ucraina și despre posibilitatea unei escaladări în Europa. „Europa se apropie de linia roșie a unui conflict nuclear”, a afirmat aceasta, potrivit unui comunicat publicat pe pagina sa de Facebook.

Liderul partidului S.O.S. România a afirmat că situația internațională a devenit tot mai tensionată și consideră că oamenii trebuie informați despre riscurile conflictului din regiune.

„Europa se apropie de linia roșie a unui conflict nuclear: românii trebuie informați despre pericolele reale ale conflictului din Ucraina. În ultimele zile, în spațiul geopolitic internațional au apărut informații extrem de îngrijorătoare privind posibile scenarii de escaladare a conflictului din Ucraina, inclusiv ipoteza implicării dimensiunii nucleare în acest conflict. Astfel de evoluții ar reprezenta o schimbare fundamentală a echilibrului strategic din Europa și ar putea împinge continentul într-o situație de risc fără precedent”, a spus aceasta.

Diana Șoșoacă a reamintit normele juridice internaționale care reglementează utilizarea și transferul armelor nucleare și a afirmat că respectarea tratatelor existente este esențială.

„Introducerea armelor nucleare sau a componentelor acestora într-un conflict regional ar constitui o încălcare gravă a principiilor care stau la baza arhitecturii de securitate internațională și ar pune sub semnul întrebării întregul sistem global de neproliferare nucleară. Într-un asemenea scenariu, escaladarea militară ar putea deveni rapid incontrolabilă, cu consecințe dramatice pentru stabilitatea globală”, a spus aceasta.

De asemenea, avocata a menționat obligațiile asumate de statele semnatare ale Tratatului privind neproliferarea armelor nucleare și a amintit rolul instituțiilor internaționale care monitorizează utilizarea materialelor nucleare, inclusiv al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică.

Diana Șoșoacă a afirmat că o eventuală escaladare a conflictului ar putea afecta România, având în vedere poziționarea strategică a țării în regiunea Mării Negre.

„Pentru România, o astfel de evoluție ar avea implicații directe. Țara noastră se află în proximitatea imediată a zonei de conflict și în regiunea strategică a Mării Negre, una dintre cele mai sensibile zone de securitate din Europa. În cazul unei escaladări majore, statele din această regiune ar deveni inevitabil parte a unei ecuații geopolitice extrem de complexe și periculoase. În fața unor tensiuni geopolitice fără precedent, interesul fundamental al României rămâne același: pace, stabilitate și protejarea viitorului poporului român”, a mai spus aceasta.