Diana Şoşoacă a aflat teribila taină a lui Corneliu Vadim Tudor. Exclusiv EVZ. Pornind de la propriul război pe care îl poartă în prezent cu parlamentarii, senatoarea a generat o comparaţie cu situaţia prin care şi cel supranumit Tribunul a trecut la un moment dat.

„Sunt unicul parlamentar din istoria postdecembristă care este sancţionat pentru declaraţii politice, ceea ce încalcă Constituţia României, Art. 72. Nimeni nu te poate trage la răspundere pentru aşa ceva. Sunt unica!

A mai fost cercetat Corneliu Vadim Tudor şi acum am venit eu. Niciodată nu mi-am permis să înjur pe cineva… Corneliu Vadim Tudor suferea de diabet şi din câte ştiu nu prea respecta tratamentul. Eu am foarte mulţi diabetici în familie. S-a ajuns să le fie amputate o parte dintre membre, inclusiv cu tratamentul luat…

Trebuie să avem foarte multă grijă. Eu am. Nu mănânc pâine, dulciuri… Cei care au diabet într-o stare destul de avansată şi mai ales cei care trăiesc în stres… Iar el trăia într-un stres major… Dar el a fost unicul reprezentant al naţionalismului… Cert este că diabeticii au reacţii necontrolate. Să te ferească Dumnezeu de o criză diabetică!

El când reacţiona în acel mod verbal, nu mai ştia ce se întâmpla cu el. Din cauza glicemiei. Am aflat asta după ce am vorbit cu foarte mulţi medici. M-a interesat pentru că am foarte mulţi diabetici în familie”, a declarat Diana Şoşoacă în prima parte a interviului realizat de Dan Bittman cu Diana Şoşoacă pe EVZ Play.

De asemenea, senatoarea a devoalat şi care a fost una dintre cele mai crunte experienţe din viaţa ei: răpirea de pe stradă şi ameninţarea cu un pistol pus la tâmplă şi cu un cuţit pus la gât.

Au fost trecute în revistă şi câteva aspecte din copilărie, astfel încât publicul a putut afla care erau sporturile pe care le practica copila Diana Şoşoacă. Când era mică, senatoarea era bătută de mama ei din cauza faptului că dormea prea puţin şi citea prea mult.

Totodată, în interviul de pe EVZ Play, avocata a vorbit şi despre sancţiunea anunţată recent în premieră de Biroul permanent al Senatului pentru „nerespectarea legilor în vigoare şi a prevederilor regulamentului, exercitarea în mod abuziv a mandatului, comportament injurios, calomniator, la adresa unor membri ai Senatului, în cadrul şedinţelor de plen şi încălcarea solemnităţii şedinţelor de plen prin nerespectarea regulilor privitoare la luarea de cuvânt”.