Invitat miercuri la emisiunea EVZ Play, sindicalistul Ion Rădoi, căruia i s-au adus acuzații grave de către actualul Guvern în urma grevei de la metrou din 26 martie, care a paralizat Capitala, a oferit mai multe explicații moderatorului Robert Turcescu.

În timpul grevei, ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, a acuzat interese oculte ale lui Ion Rădoi și l-a avertizat public: “gata, Rădoi, s-a terminat”, făcându-l public mafiot.

Rădoi: Drulă a blocat inclusiv în presă să mi se ceară opinia, controlează bine și aspectul ăsta

“Am solicitat 21 de audiente la ministrul Drulă, le-a refuzat pe toate. A blocat inclusiv în presă să mi se ceară opinia în acest scandal, controlează bine și aspectul ăsta. Vă mulțumesc, domnule Turcescu, că mi-ați dat o șansă de a vorbi. Eu nu am auzit de el, dar ar fi trebuit să verifice un pic până să mă facă mafiot și șef de cartel. Am fost verificat 10 ani de ANI, apoi încă 4 ani de DNA. În fiecare săptămână trebuia să mai aduc câte un document pentru aceste instituții. Nu m-au găsit cu nimic. Eu sunt ales de 31 de ani prin vot ecret, din 4 în 4 ani, nu numit din 3 în 3 luni ca cei 27 de miniștri care s-au perindat la minister (n.r. – ministerul Transporturilor).

Robert Turcescu a precizat că l-a sunat pe ministrul Cătălin Drulă și i-a lăsat și uin mesaj pentru a cere o opinie vizavi de afirmațiile sindicalistului, însă nu a primit niciun răspuns.

Rădoi: Este un abuz în serviciu pe care și-l asumă acest ministru

Liderul de sindicat l-a acuzat pe ministrul USR al Transporturilor de abuz în serviciu.

“Este un abuz în serviciu pe care și-l asumă acest ministru. Magazinele sunt o inițiativă a sindicatelor Metrorex, așa cum există în toate metrourile din lume. După 31 de ani a avenit Drulă să constate că nu mai au călătorii loc de ele, deși unii au nevoie de aceste chioșcuri. Totul e legal, când s-au înființat aceste magazine au primit acordul societății care a construit metroul, al administrației Metrorex.

Referitor la situația magazinelor din subteran, Ion Rădoi a explicat la EVZ Play că închiderea acestora va declanșa o dramă socială. “Sunt 1600 de angajați, unii dintre ani aduși de sindicat din anii 90, plus familiile lor. Ce vor face acești oameni, cine le va plăti compensații? Cineva va răspunde pentru asta”, a avertizat liderul de sindicat.

“Contractul pentru chioșcuri a expirat, este adevărat, însă există un proces pe rol. E în plin proces pe rol pentru lichidare, ei trebuie să plătească investițiile făcute de sindicatul Metrorex dacă vor să le dărâme. Vii acum în mod absurd să le demolezi de pe o zi pe alta. Toate investițiile făcute de sindicate trebuie să le plătească cineva dacă vor să preia”.

Întrebat de Robert Turcescu care e miza, dacă aceste magazine aduc un profit, liderul sindicatelor de la metrou a negat: “Principala sumă obținută e virată la stat pe taxe și TVA. Apoi se plătesc utilitățile către Metrorex, dar Metrorex nu plătește utilitățile fiindcă e unitate subvenționată”.

Capitala stă pe un butoi de pulbere. Niciuna dintre statiile de metrou nu are autorizație de incendiu

Liderul sindicatului de la metrou a mai făcut o afirmație alarmantă. De 41 de ani de când s-a deschis metroul bucureștean, niciuna dintre stații nu are autorizație de incendiu de la ISU, ci doar aviz. Când au fost înființate, aceste magazine au primit acordul administrației Metrorex, al societății care a construit metroul, are aviz ISU pentru incenduu, însă nu are și autorizație ISU. “Asta ar fi prima ilegalitate pe care ar trebui să o verifice acest ministru, de 41 de ani de când s-a deschis metroul, niciuna dintre stații nu are autorizație de incendiu de la ISU”.

Chestionat de Robert Turcescu dacă metroul nu poate fi transformat într-o afacere profitabilă, ca în alte părți ale lumii, liderul sindicatului Metrorex a declarat: “Niciodată, nu există în lume așa ceva, e o activitate de transport social. Dacă vrei să îl faci proftabil ar trebui să plătești mai mult ca la taxi”.

Citește și Cazul Metrorex a ajuns la DNA. Anunțul făcut de Cătălin Drulă