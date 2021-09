Dezvăluirile care aruncă în aer Instagram. Cât de toxică este aplicația pentru adolescenți

Mai multe documente la care au avut acces jurnaliștii de la The Wall Street Journal (WSJ) arată că Facebook are cunoștință de efectele toxice pe care Instagram le are în cazul fetelor tinere.

Conform sursei citate, în ultimii trei ani, Facebook a studiat modul în care aplicația pe care o deține, Instagram, afectează sănătatea mintală a utilizatorilor tineri. Concluziile cercetării, care au ajuns în posesia WSJ arată că folosirea Instagram are efecte negative, în special asupra adolescentelor. Expunerea pe rețeaua de socializare le produce probleme mintale.

„Înrăutățim problemele pe care le au, legat de imaginea corporală, una din trei adolescente”, se arată pe un diapozitiv dintr-o prezentare a cercetătorilor din 2019, postat pe o rețea de mesaje interne a FacebookInstagram provoacă anxietate și depresie

Într-un alt mesaj, cercetătorii arată că mulți adolescenți dau vina pe Instagram pentru problemele lor legate de depresie și anxietate.

„Adolescenții dau vina pe Instagram pentru creșterea ratei anxietății și a depresiei”, se mai arată pe un alt slide citat de WSJ.

În cinci analize, pe parcursul a 18 luni, cercetătorii au descoperit că unele dintre problemele semnalate erau specifice Instagram, și nu social media în general, potrivit WSJ. În timp ce alte aplicații, precum TikTok, o aplicație pentru videoclipuri scurte, se bazează pe performanță, Instagram se concentrează pe corp și pe stilul de viață. Iar presiunea de a arăta perfect și de a avea un stil de viață ideal provoacă tulburări grave adolescenților.

Documentele citate de jurnaliști fac parte dintr-o serie de comunicări interne ale Facebook, examinate de WSJ. Din acestea rezultă că oficialii companiei a depus un efort minim pentru a aborda aceste probleme și, mai grav, le minimalizează pentru publicul larg. Dezvăluirile descriu cercetările efectuate de Facebook cu privire la Instagram asupra Instagram arată că rețeaua de socializare ascunde informații delicate de publicul larg. Mai ales cele cu privire la impactul pe care îl are asupra sănătății mintale a tinerilor.

Numeroși adolescenți s-au gândit la sinucidere

WSJ atrage atenția, citând un alt document intern al Facebook, că numeroși adolescenți care au declarat că s-au gândit la sinucidere, și-au exprimat dorința pe Instagram. Este vorba despre 13% dintre utilizatorii britanici și 6% dintre utilizatorii americani.

Aproximativ 22 de milioane de adolescenți se conectează zilnic la Instagram în Statele Unite. Este patru ori mai mult decât numărul celor care se conectează la Facebook.

De altfel, pentru Facebook extinderea bazei de utilizatori tineri pe Instagram a devenit crucială în ultimii ani. Aceasta deoarece tot mai puțini utilizatori tineri apelează la Facebook pentru nevoile lor de social media.

Conducerea Facebook minimalizează problemele

În ciuda realității, conducerea rețelei de socializare a minimalizat, de fiecare dată, efectele nocive ale dependenței de aceste aplicații. Directorul general Mark Zuckerberg susținea, în fața Congresului că, aplicațiile sociale pot avea beneficii pentru sănătatea mintală a utilizatorilor.

„Cercetările pe care le-am văzut arată că utilizarea aplicațiilor sociale pentru a intra în contact cu alte persoane poate avea beneficii pozitive pentru sănătatea mintală”, a declarat directorul general Mark Zuckerberg, în luna martie, în cadrul unei audieri în Congres.

În luna mai, șeful Instagram, Adam Mosseri, susținea că efectele aplicației sale asupra sănătății mintale a adolescenților sunt destul de mici.

Facebook îi discriminează pe utilizatorii simpli de cei VIP

În cadrul unei serii intitulate „The Facebook Files”, jurnaliștii au dezvăluit că rețeaua de socializare a construit un sistem care scutește utilizatorii „de profil înalt”, cum ar fi politicienii, celebritățile și jurnaliștii, de anumite reguli privind conținutul.

Aceasta în vreme ce susține în mod public că cei peste trei miliarde de utilizatori ai săi beneficiază de aceleași reguli.