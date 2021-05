Un nou studiu al elevilor de liceu din SUA a constatat că aproape unul din 10 adolescenți se identifică ca neavând identitate de gen. Adică nu pot spune dacă sunt băieți sau fete. Studiul, publicat săptămâna aceasta în revista medicală Pediatrics, marchează prima estimare de prevalență reprezentativă la nivel național a tinerilor cu diverse genuri (GDY) din SUA, cifra fiind de cinci ori mai mare decât estimările naționale inițiale.

Diversitatea de gen se referă la identitățile de gen în afara cadrului binar și este utilizată pentru a-i descrie pe cei ale căror identități de gen sau expresii de gen sunt diferite de sexele atribuite lor la naștere. Acest studiu a fost realizat de cercetători de la Universitatea din Pittsburgh Graduate School of Public Health, Spitalul de Copii din Pittsburgh, Seattle Children’s Hospital, Harvard TH Chan School of Public Health și UCLA School of Medicine.

Pentru a obține o reprezentare exactă pentru acest studiu, cercetătorii au efectuat un sondaj de comportament de risc existent, modificându-i structura pentru a include o întrebare de identitate de gen în două părți. Elevii au fost întrebați: „Care este sexul tău (sexul care ți-a fost atribuit la naștere, pe certificatul tău de naștere)?”, Precum și „Care dintre următoarele te descrie cel mai bine (selectează toate cele care se aplică)?”

Adolescenții, care proveneau din 13 licee diferite din Pittsburgh, Pennsylvania, au fost rugați apoi să aleagă dintre următoarele opțiuni: „fată”, „băiat”, „fată trans”, „băiat trans”, „genderqueer”, „nonbinar”, și „o altă identitate ”. Într-o versiune anterioară a sondajului din 2017, conform NBC News, respondenților li s-a cerut doar dacă s-au identificat ca fiind transgender și nu au putut răspunde decât „da”, „nu” sau „nu sunt sigur”.

Cercetătorul principal, dr. Kacie Kidd, medic pediatru și medic adolescent la Spitalul de Copii din Pittsburgh, a explicat că echipa sa a decis să modifice sondajul întrucât „nu toți cei care sunt diferiți ca sex se identifică ca transgender”. Ea a adăugat: „Ne-am îngrijorat că acest limbaj nu cuprinde amploarea identităților de gen pe care le vedem, în special la tineri”.

Din 3.168 de respondenți, 291 de participanți, sau 9,2%, au raportat că sexele lor atribuite la naștere erau incongruente cu identitățile lor de gen. Mai mult, aproximativ 30% au exprimat identități transmasculine, în timp ce aproximativ 39% au exprimat identități transfeminine. Cei cu identități nonbinare au adăugat aproximativ 31% din total.