Dezvăluiri șocante de la experții în sănătate! Greşeala gravă pe care o facem cu toţii: Este boală curată

Studii recente arată că oamenii consumă aproximativ 5 grame de particule mici de plastic în fiecare săptămână, adică aproximativ greutatea unui card de credit, potrivit Universității de Medicină din Viena.

Nanoplasticele, care au o dimensiune mai mică de 0,001 milimetri, și microplasticele, care se întind între 0,0001 și 5 milimetri, pot modifica compoziția microbiomului intestinal.Modificările în compoziție sunt legate de boli metabolice precum diabetul, obezitatea și bolile hepatice cronice.

Dezvoltarea unor boli cronice

Efectele adverse ale NMP-urilor pot fi deosebit de dăunătoare pentru cei care au boli cronice, spune LukasKenner, Departamentul de Patologie MedUni Viena în Comprehensive Cancer Center.„Un intestin sănătos este mai probabil să prevină riscul pentru sănătate. Dar modificările locale ale tractului gastro-intestinal, cum ar fi cele prezente în bolile cronice sau chiar stresul, le-ar putea face susceptibile la efectele nocive ale MNPs”.

Particule văzute cu ochiul liber

Odată ingerate, particulele de plastic declanșează un răspuns imun și activează inflamația în intestin. Studiul a găsit dovezi suplimentare care sugerează că nanoplasticele sunt asociate cu procese biochimice implicate în formarea cancerului.

În mod surprinzător, unele NMP pot fi văzute cu ochiul liber, dar majoritatea rămân nevăzute.Oricine bea 1,5 până la 2 litri de apă pe zi din sticle de plastic poate ingera 90.000 de particule de plastic pe an.Consumul de apă de la robinet are propriile sale riscuri.Cei care au băut cantitatea recomandată de apă pe zi de la robinet au ingerat aproximativ 40.000 de particule de plastic pe an, în funcție de locul în care se află, potrivit The Sun.