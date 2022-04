Dezvăluiri incredibile în plin război! Dezvăluirile „mercenarilor” români din Cecenia. Întâlnire secretă cu Vladimir Putin

Ramzan Ahmatovici Kadîrov, liderul Ceceniei, apropiat al lui Vladimir Putin, omul care participă la războiul din Ucraina prin intermediul trupelor pe care le-a trimis în sprijinul Kremlinului, are o mare pasiune: fotbalul.

Liderul Ceceniei, mari investiții în fotbal

Mândria Ceceniei este echipa FC Ahmat Groznîi, din prima ligă a Rusiei. Gruparea s-a numit până în anul 2017 Terek Groznîi și are în palmares un singur trofeu: Cupa Rusiei, câștigată în 2004.

Kadîrov a aruncat cu bani pentru ca echipa sa să facă față marilor forțe ale fotbalului din această țară: ȚSKA Moscova, Spartak Moscova și Zenit Sankt Petersburg. Iar pentru asta a transferat mulți fotbaliști străini. La începutul anului 2011, aici a ajuns și legendarul Ruud Gullit, cel care a stat pe banca tehnică pentru puțin timp. A fost dat afară din cauza rezultatelor proaste.

De-a lungul timpului, te tărâm cecen s-au aventurat și cinci fotbaliști români. Gabriel Torje, Gheorghe Grozav, Daniel Pancu, Andrei Mărgăritescu și Florentin Petre. Motivația a fost legată de banii pe care îi oferea Kadîrov.

Așa cum recunoștea Andrei Mărgăritescu, fost mijlocaș care a evoluat și la Dinamo. Într-un interviu acordat pentru „Evenimentul zilei”, în 2010, Măgăritescu vorbea despre perioada petrecută la Gorznîi (2008 – 2009).

Cum a dat Andrei Mărgăritescu peste Vladimir Putin

„La ruși am fost mercenar! La Terek erau foarte mulți bani. O prima pentru o victorie acasă ajungea la 10.000 de dolari de om. Iar dacă îi plăcea patronului cum jucăm, prima se triplă. Am luat bani și la înfrângere! La o partida cu Spartak Moscova, la pauză eram conduși cu 3-0. Am dat două goluri după pauză și am luat 10.000 de dolari după acel meci!”, povestea Andrei Mărgăritescu la vremea respectivă.

Fostul jucător afirma că, la un moment dat, a dat nas în nas și cu Vladimir Putin. „Patronul nu se bagă peste antrenor. Spun asta pentru că erau favoriți de-ai lui care nu prea jucau. Lui Kadîrov îi plăcea și de „Pancone”. Oricum, omul e puternic. E conducător adevărat, se vedea că știe să se impună. Era și foarte prietenos, mai ales că are puțin peste 30 de ani. Mi-aș dori mereu un conducător că el. Ne-a asigurat condiții bune la Terek. Eram cazați într-o stațiune. L-am găsit pe-acolo pe Puțin. Kadîrov e „copilul” lui.

Nici antrenamentele nu erau așa de dure. Mă așteptăm la ceva mai rău. Când am venit la echipa, Pancu chiar zicea: ‘Să vezi ce ne rup ăștia cu pregătirea fizică, aici e comunism!’. N-a fost chiar așa. Nu știu dacă Ramzan era dictator. Eu n-am simțit asta. Într-adevăr, avea pistol la el, dar era unul din aur! Era mai mult, așa, de impresie”, a afirma Mărgăritescu.