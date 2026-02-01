Dezvăluiri incendiare despre legendarul „Proiect Manhattan” - Evenimentul Istoric Nr.95-Ianuarie 2026 face diferența

A început anul 2026. Evenimentul Istoric s-a pregătit, ca de fiecare dată să capteze interesul cititorilor pe diverse teme din toate epocile dar și din toate sferele subiectelor istorice cu accent inclusiv pe intersidciplinaritate.

Despre Proiectul Manhattan, s-a scris enorm. Totuși, puține au fost ocaziile în care s-a creat o analiză care să ofere cheia spre lecturi mai avansate.

Războiul Rece a fost, în mod evident, unul de natură politico-strategică, în care serviciile secrete au jucat un rol dificil de cuantificat chiar şi de către istorici, prin natura muncii lor specifice acestea având adesea mult mai multe în comun chiar decât cu guvernele pe trebuiau să le slujească.

Cursa nucleară a găsit OSS, precursorul CIA și NKVD, precursorul KGB în pregătiri febrile. Sovieticii au încercat să infiltreze agenți deplin conspirați, celebrele „fantome” sau „ilegalii”, elita spionajului. Evident, se încerca și racolarea unor oameni care erau dispuși să sustragă secretele cele mai bine păzite. Unii o făceau pentru bani, alții din opoziție ideologică față de capitalism și simpatie pentru comunism, alții de dragul „jocului”. Cu cât erau mai bine gândite campaniile de racolare, cu atât erau mai bine încadrați agenții.

Nume ca soții Cohen, Kim Philby, Rudolf Abel, Konon Molody au făcut carieră pentru URSS, care a reușit să penetreze citadela cercetărilor din Los Alamos, New Mexico, SUA. Și totuși, a rămas un mister dacă „Percy” a fost un cercetător real sau un simplu nume de cod într-o istorie încă nescrisă oe deplin a spionajului mondial.

