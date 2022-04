Dezvăluirea momentului în politică! Un fost ministru revine în forţă. Ce funcţie ţinteşte

Eugen Teodorovici, fost ministru de finanțe în guvernul condus de Victor Ponta, și-a anunțat revenirea pe scena politică. El a spus că va candida la alegerile din 2024, cel mai probabil la cele parlamentare sau europarlamentare. „Voi candida la unele alegeri din 2024, cu siguranță. Doar la unele, pentru sunt patru alegeri”, a spus Eugen Teodorovici.

Presiuni la nivel înalt

Fostul ministru de finanțe a dezvăluit și detalii despre câteva subiecte controversate de pe vremea când era în funcție. Eugen Teodorovici a spus că a fost presat de ambasadorul Germaniei de atunci să nu modifice codul fiscal. El a spus că a primit și o scrisoare oficială în care era avertizat să economia României ar avea de suferit dacă măsura ar fi luată.

„Dacă va face acel Cod fiscal, economia României ar avea de suferit și s-ar duce spre dezastru. Asta spunea ambasadorul Germaniei la București, în 2015. Și i-am răspuns: domnule ambasador, Convenția de la Viena nu spune nimic despre aceste atribuții pe care le-ați avea, în funcție de ambasador. Eu nu vin la Berlin să vă fac legile, acolo!“, a mai spus Eugen Teodorovici.

Și președintele Iohannis s-ar fi implicat în modificarea codului fiscal. „Domnul președinte avea, desigur alte semnale și mesaje, că trebuie scoase din lege anumite măsuri. Inițial, legea a trecut de Parlament cu un vot covârșitor, dar președintele Iohannis a retrimis-o Parlamentului, obiectând că anumite măsuri trebuie scoase integral, iar altele, modificate. Iar legea a fost votată și promulgată, în final conform solicitării prezidențiale. I-am spus atunci președintelui, chiar la Cotroceni. Dacă schimbați Codul Fiscal, o să-l fac la loc!”, a mai spus Eugen Teodorovici.

Afirmații susținute de dovezi

După ce legea a apărut în Monitorul oficial, Eugen Teodorovici i-a cerut sprijinul premierului Ponta. „Victor Ponta m-a sprijinit să reintroduc măsurile scoase din Codul Fiscal, prin ordonanță de urgență, în octombrie 2015. Acela este Codul Fiscal făcut de 2 oameni: Ponta și Teodorovici, care n-au cedat presiunilor făcute de Ambasada Germaniei la București”, a mai spus fostul ministru.

Eugen Tedorovici a mai spus că are dovezi despre toate afirmațiile sale. „Eu nu vorbesc gratuit niciodată. Am arhivele mele personale. Am niște memorandumuri despre multe lucruri din România, care vor ieși atunci când trebuie”, a mai dezvăluit Eugen Teodorovici, în cadrul emisiunii ”Subiectul zilei”, de la Etno TV.