Ponta iese la atac! Mesaj pe tema vizelor americane: Cred că m-am bucurat ca prostu

Declarația ironică, postată pe Facebook, vine după ce Ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru a declarat că mai dura ani până când românii vor scăpa de vizele pentru America.

„Dupa alegerea înțeleaptă a Domnului Klaus Iohannis ca Președinte al României ( mai ales cu voturile din “Diaspora”) m-am bucurat că o să rezolve el cu vizele de America / după ce am văzut că a primit o șapcă m-am bucurat și mai tare / după ce am aflat că și polonezii și croații merg acum în SUA fără vize iar m-am bucurat / și când am auzit că vin acum la noi mulți soldați americani ( fara vize cred) iar m-am bucurat / cred că m-am bucurat “ca prostu” nu“, scrie Victor Ponta pe Facebook.

Rată mare de respingere la vizelor

România se chinuie de mulți ani să scape de vizele necesare pentru intrarea pe teritoriul SUA. Programul Visa Waiver prevede, printre altele, ca rata de respingere a vizelor să fie sub 3% într-un an fiscal. România nu a reușit încă să atingă această țintă.

„Să vedem și cifrele pe anul fiscal 2021, pentru că ele nu au venit. E clar că dacă nu facem nimic, nu se va întâmpla nimic, pentru că de 5 ani suntem blocați la această rată de respingere de aproximativ 9-10% și nu a existat o scădere naturală, cum a existat în cazul Poloniei, de exemplu”, a declarat Andrei Muraru, ambasadorul român la Washington, citat de digi24.ro.

Nu ne bucurăm prea curând

Românii mai au de așteptat. „Poloniei i-a luat 19 ani să intre în programul Visa Waiver. A intrat în 2019 și a început mult mai înainte aceste demersuri. Fcem eforturi susținute în acest sens și acest lucru se va vedea în perioada următoare. Este important să avem o foaie de parcurs, și să scădem cât se poate de mult rata de refuz a vizelor, în fiecare an, astfel încât în 3 ani, de exemplu, sau în 4 ani, să spunem – 2024, am spus eu, poate să fie 2023 sau 2025“, a mai spus ambasadorul.