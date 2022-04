Dezvăluirea momentului despre Vladimir Putin! Probleme mari pentru liderul de la Kremlin. Toată lumea a rămas mască

Videoclipul întâlnirii dintre președintele Rusiei și ministrul Apărării, Serghei Șoigu, trezește suspiciuni în rândul comunității internaționale cu privire la sănătatea fizica a lui Vladimir Putin.

„Putin nu arată deloc bine azi. Oamenii au observat poziția cocoșată și faptul că se ține de birou, timp de 12 minute, cât durează întâlnirea cu Șoigu”, scrie pe Twitter Timothy Phillips.

Pe de altă parte, nici ministrul Serghei Șoigu nu a scăpat de ochii critici, căci economistul suedez și fost consilier pentru Rusia și Ucraina, Anders Aslund, spune:

„Șoigu murmură în fața lui Putin, se descurcă greu, sugerând urmările unui infarct. Stă prost. Se descurcă prost”.

În cadrul întâlnirii de joi dintre cei doi demnitari ruși, Vladimir Putin a adus laude activității lui Serghei Șoigu, dată fiind „victoria” din orașul Mariupol, Ucraina.

Putin was not looking at all well today. People have particularly noted his hunched position and the fact he never let go of the table during the entire 12-minute meeting with Shoigu. (Source: @SvobodaRadio.) pic.twitter.com/cjPyNh0l9F

— Timothy Phillips (@TSJPhillips) April 21, 2022