Decizie uluitoare a lui Vladimir Putin. Ce va face liderul de la Kremlin de Paște

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a vorbit joi despre planurile pe care Vladimir Putin le-a făcut pentru Paște. Oficialul susține că președintele rus merge an de an la slujbele dedicate Învierii Domnului, așa că nici în acest an, cel mai probabil, nu va face o excepție.

”Ne așteptăm să meargă la biserică de Paște, așa cum o face în mod tradițional”, a spus Peskov, când a fost rugat să divulge planurile lui Putin pentru Paște, anunță agenția de presă rusă de stat TASS.

Vladimir Putin participă, de obicei, la principalele sărbători bisericești. De Paște, liderul de la Kremlin obișnuiește să meargă la Catedrala Mântuitorului Hristos din Moscova.

Preoții români vor să ducă Lumina Sfântă în Ucraina

În timp ce Vladimir Putin poate celebra Învierea Domnului fără frică, în Ucraina, situația este una dramatică. Credincioșii și clericii sunt rugați să renunțe la slujbele de Înviere în orașele intens bombardate. Liderul Bisericii Ortodoxe se îndoiește că armata rusă va opri ofensiva pe perioada Sărbătorilor Pascale, așa că atenționează oamenii să fie precauți.

De asemenea, preoții din Ucraina sunt sfătuiți să mute slujbele de Înviere dimineața sau seara, astfel încât să nu se creeze aglomerație. În cazul zonelor afectate de război, creștinii sunt sfătuiți să rămână în case și să evită să își pună viața în pericol.

În Ucraina Paștele va fi unul atipic, însă preoții români își doresc din răsputeri să ajungă cu Lumina Sfântă. Până acum, aceasta era adusă din Rusia, însă conflictul militar dintre cele două state nu mai permite acest lucru.

Preoții români susțin că Lumina Sfântă adusă de la Ierusalim trebuie să pătrundă în întunericul din Ucraina, așa că sunt dispuși să se ofere voluntari și să meargă cu mașina în țara invadată de Rusia.

Lumina Sfântă este adusă în seara din Sâmbăta Mare de către Superiorul Aşezămintelor Patriarhiei Române, părintele arhimandrit Teofil Anăstăsoaie. Acesta va fi așteptat pe aeroportul Otopeni de către delegațiile eparhiilor, care o vor distribui în toată țara.

Considerată un miracol al ortodoxiei, Lumina Sfântă vine în fiecare an de Paște la Ierusalim când, în timpul Vecerniei Mari din Sâmbăta Mare, între orele 12:30 și 14:30, deasupra Sfântului Mormânt se aprinde un foc care se pogoară din cer, manifestându-se diferit în fiecare an și care, în primele minute, nu frige.