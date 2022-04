SUA ajută Ucraina cu arme grele. Joe Biden, mesaj zdrobitor pentru Vladimir Putin

Joe Biden a făcut noi declarații cu privire la conflictul din Ucraina. Declarațiile președintelui american vin după o întâlnire cu premierul ucrainean, Denis Șmihal, și anunță noi ajutoare trimise de SUA. Este vorba de arme grele, pentru a putea sprijini confruntările din Donbas, unde terenul este unul diferit și are necesită echipament diferit.

Pachetul de asistență se ridică la 800 de milioane de dolari, însă nu este singurul oferit de SUA. Potrivit președintelui Joe Biden, urmează să fie deblocat un nou ajutor, tot în valoare de 800 de milioane de dolari.

Joe Biden alături de Ucraina. Flux constant de arme urmează să fie trimise

„Am avut onoarea de a mă întâlni cu premierul ucrainean. Am avut o discuție constructivă. Premierul a mulțumit poporului american pentru sprijinul și înțelegerea oferită și pentru eforturile de a menține toată comunitatea europeană în fața acțiunilor lui Putin.

Nu spun asta des, dar descoperirea dovezilor atrocităților făcute de ruși pot fi văzute de toată lumea acum. Ucraina are în continuare nevoie de arme pentru a-și apăra națiunea. Săptămâna trecută am semnat un nou document pentru acordarea de echipament militar. Aici relieful este diferit și este nevoie de un armament adecvat din acest punct de vedere.

În următoarele săptămâni vom trimite un flux constant de armament în Ucraina. Pachetul include artilerie și alte mijloace militare potrivite pentru noua fază a războiului care are loc în Donbas și unde terenul este diferit față de cel din jurul Kievului.

În ultimele săptămâni am trimis cantități mari de armament în Ucraina. SUA a trimis 10 sisteme de apărare antitanc și continuăm schimbul de informații cu Ucraina. Pe lângă toate acestea, colaborarea dintre SUA și Ucraina facilitează și trimiterea de armament din partea altor state. Facilităm și trimiterea de armament din partea altor aliați, precum Slovacia, care a furnizat sisteme de rachete S-300. Noi suntem cei care fac ca aceste arme să ajungă în Ucraina

Câteodată este nevoie să vorbim cu blândețe și este nevoie să trimitem arme grele. Anunț un nou ajutor de 800 de milioane de dolari pentru Ucraina, care include armament greu. Trebuie să admitem că suntem cu toții uimiți de curajul acestei țări. Tocmai de aceea vom continua sprijinul pentru ca ucrainenii să îi oprească pe ruși să preia controlul asupra țării lor. Fiecare soldat trebuie să fie mândru că a reușit să înlăture forțele ruse. La Kiev a fost o luptă pe care ucrainenii au reușit să o câștige datorită ajutorului SUA și a aliaților săi.

Pentru a putea sprijini Ucraina, voi fi nevoit să trimit o solicitare pentru suplimentarea bugetului oferit pentru ajutarea acestei țări. Sper ca Congresul să se miște repede pentru a putea acționa. Unitatea noastră alături de ucraineni va trimite un mesaj clar lui Putin. Nu va reuși niciodată că cucerească Ucraina.

În ultimele săptămâni am văzut cu toții costul uman al acțiunilor lui Putin. Ucrainenii au fost nevoiți să plece de acasă. Luna trecută, când am fost în Europa, am anunțat că SUA va primi 100.000 de ucraineni. Deja am primit câteva sute. Astăzi am lansat un program prin care ucrainenii din Europa pot veni direct în SUA. Programul va fi rapid, direct și se va asigura că ucrainenii vor ajunge direct în SUA fără a trece prin granița de sud.

Nu sunt încă dovezi că Mariupol a căzut. Susținerile lui Putin sunt discutabile.

Cel mai important este să menținem unitatea, pentru a-l împiedica pe Putin să calce în picioare o țară independentă, și sancțiunile economice, care vor avea un efect dezastruos”, a declarat Joe Biden în cadrul unei conferințe de presă după întâlnirea cu premierul Ucrainei.